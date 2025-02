Den Blitzstart der Kieler per Handelfmeter von Steven Skrzybski zur Führung (3.) schüttelte Bochum schnell ab. Myron Boadu drehte mit zwei Toren binnen 123 Sekunden die Partie zugunsten der Gäste (37., 39.) – zum Bochumer Leidwesen verletzte sich der treffsichere Niederländer aber noch vor der Halbzeitpause am linken Oberschenkel. Im zweiten Durchgang glich dann Verteidiger David Zec per Kopf aus (50.).

Durch die Niederlage des 1. FC Heidenheim rückt Holstein immerhin bis auf einen Punkt an Rang 16 heran. Auch Bochum bleibt mit aktuell drei Zählern Rückstand auf den FCH in Reichweite, zumal der VfL noch zwei zusätzliche Punkte aus dem Skandalspiel bei Union Berlin erhalten könnte.

Beide Trainer hatten vor dem Duell bewusst vermieden, von einem „Endspiel“ zu sprechen. Gleichwohl war es allen Beteiligten klar, dass der Verlierer einen womöglich folgenreichen Knacks mitnehmen könnte - der Druck war groß. Vom perfekten Holstein-Auftakt in die Partie zeigte sich der VfL kaum geschockt. Fast im Gegenzug forderten auch die Gäste einen Handelfmeter - doch Schiedsrichter Felix Zwayer ließ weiterlaufen (5.). In der elften Spielminute hätte Bochum dann ausgleichen müssen, doch Boadu musste sein Visier noch einstellen und verzog wenige Meter vor dem Tor nach scharfer Hereingabe von Gerrit Holtmann.

Bochum, mit den beiden Winterzugängen Tom Krauß und Georgios Masouras in der Startelf in der ersten Hälfte auch spielerisch überzeugend, machte nun enorm Druck. Die Gastgeber, die verletzungsbedingt früh ihren Torschützen Skrzybski und auch Verteidiger Marco Komenda auswechseln mussten, konnten sich kaum noch aus der Defensive lösen – die Konsequenz war logisch. Bei Boadus Linksschuss zum Ausgleich gab auch Holstein-Keeper Timon Weiner keine gute Figur ab.

Auch im zweiten Durchgang erwischten die Kieler dann wieder den besseren Start. Nach einem gefährlichen Schuss von Armin Gigovic (48.) setzte sich Zec durch und die Partie war wieder offen. In der 73. Spielminute jubelte Lewis Holtby dann über den vermeintlichen Führungstreffer der Störche – doch Zwayer kassierte den Treffer wegen eines Fouls wieder ein. „Ich sage nichts mehr zum Schiedsrichter. Also wenn das ein Foul ist. Das ist ein Skandal“, schimpfte Holtby: „Er läuft in meine Hand rein. Wenn das ein Foul ist, dann höre ich am besten nächste Saison auf.“