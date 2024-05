Als das Feuerwerk den Kieler Abendhimmel glühen ließ, versanken Lewis Holtby und die anderen blau-weiß-roten Aufsteiger in einer ekstatischen Menschenmenge. Bundesliga ahoi, der hohe Norden steht Kopf - Holstein Kiel hat als erster Klub aus Schleswig-Holstein den Sprung in die deutsche Eliteliga geschafft. Das Team von Trainer Marcel Rapp, der sich eine riesige Flasche Schampus schnappte, machte den Coup mit einem 1:1 (1:0) am Samstagabend im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf perfekt. An der Förde brachen danach alle Dämme. Kiel ist der 58. Bundesligist seit der Einführung der Liga 1963.