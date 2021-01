Kickboxerin Marie Lang:Plötzlich fiept die Lunge

Von Thomas Becker

An Allerheiligen war es Marie Lang so überhaupt nicht nach Feiertag zumute: Schüttelfrost und Gliederschmerzen, einfach so, aus dem Nichts heraus. "Am nächsten Tag war das wieder weg", erinnert sie sich, "dafür blieb aber so ein harter Husten, Schnupfen und ein mieses Grippegefühl." Wie schon im Februar. Das wird doch nicht schon wieder...? Lang lässt sich testen - und bekommt den befürchteten Bescheid: positiv. Das Virus hat sie erneut erwischt. Corona 2.0. So viel zum Thema Immunität nach überstandener Covid-Erkrankung. Nun also die nächste Zwangspause, wieder ein paar Wochen Tatenlosigkeit, was für jeden Profisportler eine Herausforderung ist. Zwei Mal Corona innerhalb von neun Monaten - was sagt man dazu? Marie Lang sagt: "Man macht sich schon so seine Gedanken..."