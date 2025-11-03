Es ist so einfach, sich über künstliche Intelligenz lustig zu machen, sie liefert ständig Vorlagen. Ende des vergangenen Jahres hat etwa eine Scouting-KI ausgespuckt , Deniz Undav sei ein besserer Stürmer als Erling Haaland, und Deniz Undav wäre sicher ein hervorragender Spruch dazu eingefallen. Nun hat Laura Harvey, Trainerin in Seattle, in einem Podcast zugegeben , sie habe auf Empfehlung von ChatGPT ihre Taktik in manchen Spielen der US-amerikanischen Profiliga (National Women’s Soccer League) angepasst. Die KI sagte Fünferkette, also stellte sie Fünferkette auf.

Man könnte sich nun ernsthaft mit den Möglichkeiten der Technik beschäftigen, aber die Wahrheit ist doch, dass der Siegeszug der Maschine sowieso unaufhaltsam sein wird. Es ist also nicht die Frage ob, sondern wann die erste Mannschaft komplett von einer KI trainiert wird, also von einem TrAIner.

Nur der FC Augsburg würde nicht von einem Sprachmodell trainiert

Möglich wäre eine allwissende Stimme, die sich über Lautsprecher auf dem Trainingsplatz mitteilt, aber da auch eine KI per Fußballtradition mit unförmigen Trainingshosen auf dem Platz stehen müsste, müsste sie ein Hologramm sein. Ihr Äußeres könnte je nach Trainingsinhalt variieren. Sie könnte aussehen wie Pep Guardiola (Taktik), Felix Magath (Kondition), Jürgen Klopp (für Werbespots) oder Friedhelm Funkel (wenn sie eine Mannschaft drei Spieltage vor Schluss übernimmt). Sie könnte auch als Sportdirektor fungieren und erst mal Deniz Undav verpflichten.

Während des Spiels würde sie die Taktik je nach Situation errechnen, sie könnte sogar extrapolieren, ab welcher Ego-Größe Spieler das Pressing verweigern, um die Strategie anzupassen. Nach dem Spiel könnte sie sich in der Gestalt von José Mourinho über die längst eingeführte Schiedsrichter-KI beschweren, die Fouls schon abpfeift, bevor sie begangen werden. („Das erwartete Foul in Minute 70 hätte man schon in Minute 56 pfeifen können, da stimmt doch das neuronale Netzwerk nicht!“). Die Noten der Spieler erscheinen im Fachmagazin KIcker.

Da es sich kein Klub erlauben kann, hinter der Entwicklung zurückzubleiben, würden bald alle Bundesligisten von Sprachmodellen trainiert, nur in Augsburg würde Sandro Wagner weiter seine Chance bekommen („Sehe mich auf keiner Position schlechter als die KI.“). Ach so: Wirklich ausgespielt wird die Bundesligasaison dann längst nicht mehr, denn alle KIs würden vorab errechnen, dass der FC Bayern Meister wird. Und das ist ja aktuell zum Glück noch ganz anders.