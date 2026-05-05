Übernamen sind ja nicht immer ein Segen, gerade hochtrabende. An schlechten Tagen kleben sie den Trägern wie gestohlene Adelstitel an den kurzen Hosen, wie ein Fluch.

Nehmen wir Khvicha Kvaratskhelia, den linken Flügel von PSG. Wann immer der Georgier eine Serie von Finten schlägt, sich an seinen Gegenspielern vorbei windet und schlängelt, den Kopf tief, die Arme rudernd wie ein Crawler, entfährt den Kommentatoren ein „Kvaradona“. Natürlich ist der junge Mann ein sehr begabter Fußballer, sogar ein sehr, sehr, sehr begabter. Aber die Frage sei erlaubt: Passt diese Verschränkung mit einem der Größten dieses Sports, mit Diego Armando Maradona, einem Mann mit zwei himmlischen Füßen und mindestens einer göttlichen Hand?

Nun, in Paris sezieren sie nun eine Szene, in der die Essenz des Spiels von Khvicha Kvaratskhelia, 25 Jahre alt, vielleicht idealtypisch geronnen ist. Acht Sekunden, ein Konzentrat.

Es läuft die 24. Minute in dem Spiel, das viele Fußballfans für alle Ewigkeit im Herzen behalten wollen, weil es sich wie eine Ode an die Freude anfühlte, dem Hinspiel im Halbfinale der Champions League PSG vs. FC Bayern im Parc des Princes zu Paris. Die Bayern führen 1:0. Kvaratskhelia zieht seine Bahnen an der linken Seitenlinie, rauf und runter, wie ein Jo-Jo. Bisher hat er nicht viel vom Spiel, er ist buchstäblich marginalisiert, was ihm interessanterweise in der französischen Meisterschaft, der Ligue 1, immer mal wieder passiert. Es heißt dann jeweils, es fehle ihm halt ein bisschen die Motivation gegen den FC Lorient und gegen Le Havre.

Minute 23:50. Désiré Doué löffelt den Ball aus dem Mittelfeld in den Rücken des rechten Außenverteidigers der Bayern, Josip Stanisic, der sich in der Sekunde davor von einer Körpertäuschung des Georgiers versetzen ließ und nun plötzlich in einem unfairen Laufduell zum eigenen Strafraum steckt, aus dem Nichts. Er rennt ihm hinterher, holt ihn im Strafraum ein, Minute 23:55.

Als der Krieg in die Ukraine kam, war er 21. Er kehrte in die Heimat zurück und wechselte dann nach Neapel

Doch dann tippt „Kvara“ den Ball mit seinem rechten Außenrist leicht an, viermal, fünfmal, um Stanisic herum, und schlenzt ihn an allen herbeigestreckten Beinen vorbei in die weite, rechte Torecke. 1:1, Minute 23:58. Dann dreht er mit verbissener Miene ab, die Stulpen wie immer knapp über den Knöcheln, als wüsste er schon, dass da noch viel, viel mehr kommen würde.

Kein Lächeln umspielt seinen Mund, kein selbstgefälliger Triumph, nur diese wilde Entschlossenheit: Los, gleich noch mal! Er lässt auch den albernen Torjubel weg, den er sonst aufführt: „Eis in den Venen“, abgeschaut hat er ihn bei einem amerikanischen Basketballer. Er mimt dabei einen Schuss mit der Spritze in den linken Unterarm.

Champions League : Der Russe, der das Tor von PSG verteidigt Im Rückspiel des Halbfinales tritt Paris am Mittwoch beim FC Bayern wieder mit dem Mann an, der vor zwei Jahren aus Krasnodar kam. Alle Verlegenheiten, die es gab, wurden vom Klub wegmoderiert. SZ Plus Von Oliver Meiler ...

Diesmal nicht. Dabei ist ihm gerade mal wieder seine Spezialität gelungen, seine Paradenummer, die zwar mittlerweile jeder kennt, jeder Gegner, die aber dennoch oft funktioniert. Als Rechtsfüßer auf dem linken Flügel muss er beim Sturmlauf ja irgendwann abdrehen und wenigstens eine Nuance ins Zentrum rücken, um sich selbst in eine ideale Position zu bringen für den Abschluss, für die Flanke, für den Pass. Liegt in der Natur der Sache, obschon er mit beiden Füssen stark ist. Bei Arjen Robben war es bekanntlich umgekehrt, Linksfuß am rechten Flügel. Aber selbst wenn alle Bescheid wussten: Wer hielt den schon auf? Passt deshalb vielleicht „Kvararobben“ besser?

Manchmal klappt die Nummer nicht, klar. Dann bleibt Kvaratskhelia hängen bei diesem Tanz mit dem Verteidiger, der bei genauerem Hinsehen eher an einen Stierkampf gemahnt: „Kvara“ wuchtet sich mit einem Hopser selbst in die Vorwärtsbewegung, als könnte er diesen Moment kaum erwarten, immer und immer wieder, als wollte er mit seiner Energie alles und alle umstoßen auf dem Weg nach vorn. Selbst wenn er neunmal nacheinander scheitert, versucht er es ein zehntes Mal. Das Publikum erinnert sich ohnehin nur an die gelungenen Nummern, an die Meisterwerke.

Man ruft Kvaratskhelia dafür auch „Kvaravaggio“, und das ist wenigstens geistreich.

Die Spitznamen kommen aus seiner Zeit in Italien. „Kvara“, der als Sohn eines aserbaidschanischen Internationalen in Tiflis auf die Welt gekommen war, hatte vor seinem Wechsel zur SSC Napoli 2022 in Georgien, Russland und in der Ukraine gespielt. Als der Krieg in die Ukraine kam und den Fußballbetrieb dort stoppte, war er erst 21. Er kehrte kurz in die Heimat zurück und wechselte dann für eine Transfersumme von zehn Millionen Euro nach Neapel. Ein Schnäppchen, wie sich herausstellen sollte. Er verdiente 1,8 Millionen Euro, ein höchstens mittelmäßiges Gehalt.

„Seine Vielseitigkeit macht ihn zum Außerirdischen“, sagt sein ehemaliger Trainer Spalletti

Nun, Napoli wurde im ersten Jahr mit „Kvara“ Meister. 33 Jahre nach dem bis dahin letzten Scudetto, eine kleine Ewigkeit nach Maradona. Der Georgier wurde in jener Saison auch zum besten Spieler der Serie A gewählt. Wann hatten die Italiener zuletzt einen Dribbler wie ihn gesehen, ohne Furcht im Eins-gegen-eins? Schon im Meisterjahr wurde in Neapel ein erstes Kind Khvicha getauft.

„Kvaradona“ ist also ein Brückenschlag zwischen den Epochen, eine neapolitanische Evidenz gewissermaßen. Luciano Spalletti, sein damaliger Trainer, sagte einmal über Kvaratskhelia: „Seine Vielseitigkeit macht ihn zum Außerirdischen.“ Er beherrscht das Spiel auf beiden Flügeln, bei Bedarf kann er aber auch den falschen Neuner geben.

Doch wenn „Kvara“ ein Außerirdischer ist, was war dann der Argentinier? Bei Maradona fragte man sich zuweilen, was wohl zuerst war, der Fußball oder er. Alles wirkte federleicht. Er transzendierte das Spiel, das ganze Spiel.

Der spiegelverkehrte Robben: Hier hat sich Khvicha Kvaratskhelia mit seiner Paradenummer in die perfekte Schussposition gebracht, aus der heraus er das 1:1 erzielt. Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Imago

Kvaratskhelia würde diese fußballerische Verwandtschaft ja auch nicht für sich reklamieren wollen, dafür ist er zu bescheiden. Sein Idol war immer Cristiano Ronaldo. In Neapel trug er die Rückennummer 77, weil die 7 schon weg war. In Paris erbte er die 7 von Kylian Mbappé. Die zwei Luis von PSG, Coach Luis Enrique und Sportdirektor Luis Campos, wollten Kvaratskhelia schon im Sommer 2024 zu sich holen, unbedingt sogar. Doch dann ging noch mal ein halbes Jahr ins Land, dann wechselte er für 70 Millionen Euro und für ein Salär von kolportierten 10,8 Millionen.

„Kvara“ war reif für den Umzug, nach zweieinhalb Jahren im Dauersturm Neapels. Die Stadt umarmt ihre Idole, sie erdrückt sie mit ihrer Liebe und ihrem Wahnsinn, sie schafft jeden. Maradona blieb acht Jahre und verlor sich in Neapel wohl für immer.

Kvaratskhelia ging also rechtzeitig weg, ausgepowert, erloschen. Und wurde in kurzer Zeit zum wandelnden Symbol dessen, was sich Luis Enrique von einem modernen, systemfunktionalen Stürmer erwartet: Intensität, viel Bewegung ohne Ball. „Kvara“ sollte die Antithese von Mbappé geben, der war sich immer etwas zu schade gewesen, in der Defensive mitzuarbeiten. Der Neue dagegen war in diesen Belangen gut erzogen. Auch Antonio Conte, sein letzter Coach in Neapel, forderte von seinen Spielern dieses absolutes Engagement ein, oder wie die Italiener sagen: „grinta“.

Wenn die Aufopferung fürs Team stimmt, dann darf auch mal eine Arabeske misslingen. „Er hat eine irre Energie“, sagt Luis Enrique.

Nicht nur die Quoten zeigen: Erst in den Nächten der Königsklasse wacht Kvaratskhelia so richtig auf

Aber eben: Beim Georgier stimmt die „grinta“ vor allem in den Nächten der Königsklasse, dann wacht er erst richtig auf. Das zeigen auch die Statistiken. In der laufenden Saison hat Kvaratskhelia bisher 18 Mal getroffen, davon zehnmal in den 14 Spielen der Champions League, er gehört damit zu den besten Torschützen des Wettbewerbs. Dazu kamen sieben entscheidende Pässe. Europäisch trifft er im Durchschnitt alle 139 Minuten, in der französischen Meisterschaft alle 268. Quoten lügen nicht.

Die Fantastereien um den Namen sind in seinem Fall auch einer besonderen, wenn auch verständlichen Faulheit geschuldet. Sein Name hat so viele Konsonanten in ungewöhnlicher Abfolge, zumal für Ohren jenseits des Südkaukasus, dass ihn selbst die Reporter, die ihn oft schreiben müssen, noch immer kopieren und einfügen, sicher ist sicher – jetzt, hier wieder, copy&paste: Khvicha Kvaratskhelia. Oder, auch nicht besser: Chwitscha Kwarazchelia, die deutsche Form der Transkription.

Als er für PSG unterschrieben hatte, fragte die Zeitung Le Parisien bei einer Universitätsprofessorin für südkaukasische Sprachen nach, wie man den Namen denn richtig ausspreche. Man erfuhr da zum Beispiel, dass die Georgier das R im Rachen rollen, damit es kratzt, etwa so, wie die Spanier das J oder die Deutschschweizer das Ch sagen. Und das Ch ist im Georgischen ein „tsch“.

Jedenfalls hat sich der junge Mann einen Namen gemacht, der auch ohne Verschränkung mit Maradona schon ziemlich laut durch die Welt des Fußballs tönt. „Kvara“ reicht, gekratzt.