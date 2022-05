Nationalspieler Kevin Volland spricht über seine erfolgreiche Saison beim AS Monaco, die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme - und die Chance, doch noch einmal in München zu landen.

Interview von Stefan Galler

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kevin Volland rollt mit seinem Klub AS Monaco derzeit die französische Ligue 1 von hinten auf: Acht Spiele in Serie hat das Team aus dem Fürstentum zuletzt gewonnen, es ist damit wieder voll im Geschäft um die Champions-League-Qualifikation. In der Rückrunde hat es alle Spitzenmannschaften geschlagen, Paris St. Germain mit Mbappé und Neymar gar 3:0, dazu Marseille, Rennes, Nizza, Lyon und am Wochenende Meister Lille. Und Volland trägt maßgeblich dazu bei, dass es so gut läuft: Er erzielte seit seinem Wechsel in knapp zwei Saisons bereits 24 Treffer für die Monegassen. Nach dem Training nimmt sich der gebürtige Allgäuer Zeit für ein Online-Gespräch mit der SZ.