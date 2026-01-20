Der argentinische Verteidiger Kevin Mac Allister zählt zur Gattung der zuverlässigen Fußballprofis. Und: zu den Frühaufstehern, was nur bedingt damit zu tun hat, dass er am 27. Dezember Vater geworden ist. Es ist noch nicht einmal 7.30 Uhr, als der 28-Jährige den virtuellen Gesprächstermin neuerlich rückbestätigt. Dass die Videokonferenz pünktlich beginnt, ist Ehrensache. Mac Allister meldet sich von der Tribüne des Trainingsplatzes seines Vereins Royale Union Saint-Gilloise (RUSG), er hat sich dort in die – in Brüssel seltene – Morgensonne gesetzt und blinzelt in die Kamera. Besorgte Nachfragen wehrt er lachend ab. „So gewöhne ich mich schon mal an die Münchner Kälte“, witzelt er. An diesem Mittwoch (21 Uhr) gastiert Kevin Mac Allister mit RUSG in der Champions League beim FC Bayern.