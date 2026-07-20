Kevin Keegan war mehr als ein Idol, nicht nur in England. Der Stürmer, den sie in der Heimat „Mighty Mouse“ nannten, trug Dauerwelle, war Sänger, geduldiger Autogrammschreiber – und Wahl-Hamburger. Nachruf auf einen der ganz Großen des alten Fußballs, den es so nicht mehr gibt.

Wo gerade der Multi-Milliarden-Dollar-Fußball sein größtes Fest ausgerichtet hat: aus traurigem Anlass Erinnerung an eine andere Zeit, in der andere Summen für Aufsehen sorgten. 2,3 Millionen D-Mark zum Beispiel: So viel Ablöse zahlte der Hamburger SV im Jahr 1977 für Kevin Keegan, den Stürmerstar des FC Liverpool, mit dem der gerade den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte. Dass der Transfer klappte, war eine Sensation, Keegan war kein abgehalfterter Ex-Gigant, er war die 1,70 Meter große „Mighty Mouse“, wie ihn in England alle nannten. Dass so einer in der Hansestadt vor Anker ging, schmeichelte dem Selbstbewusstsein der Stadt Hamburg, die von Zeit zu Zeit gern von höherer Stelle bestätigt bekommt, tatsächlich das Tor zur Welt zu sein.