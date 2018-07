24. Juli 2018, 14:16 Uhr Kevin Großkreutz in der 3. Liga Dornröschen gibt Gas

Kevin Großkreutz hat in den letzten Jahren eine kleine Odyssee durch den Fußball hinter sich - von Dortmund über Istanbul und Darmstadt ist er seit dieser Saison beim KFC Uerdingen gelandet.

Der Weltmeister von 2014 will mit diesem sportlichen Rückschritt in die dritte Liga einen emotionalen Fortschritt machen.

Uerdingen ist dafür vielleicht nicht der schlechteste Platz - die Krefelder haben eine große Vergangenheit und einen ambitionierten Plan.

Von Ulrich Hartmann, Krefeld

Kevin Großkreutz hat die deutschen Spiele bei der Weltmeisterschaft vor dem Fernseher verfolgt. Er hat daheim im Wohnzimmer gesessen, mit Frau und Kind, ganz piano also, wie man sagt. Ein paar Meter neben dem Sofa steht eine Vitrine, in der er die Erinnerungen und Sammelstücke aus seiner bewegten Fußballkarriere aufbewahrt. Eines der wertvollsten Stücke ist die Goldmedaille von der WM 2014 in Brasilien.

Großkreutz hat damals zwar keinen einzigen Einsatz bekommen, hat keine Minute gespielt, aber er hatte auf der Bank einen Sitzplatz ganz nahe am Feld, nahe an allem Aufregenden, und die Feier mit den Fans nach der Rückkehr in Berlin gehört zu seinen emotionalsten Momenten. Der Zuschauerplatz auf dem Sofa diesmal, weit weg vom Geschehen, ließ sich mit der enttäuschenden Leistung der deutschen Mannschaft ganz gut aushalten. Großkreutz ist sowieso kein pathetischer Typ. Über die deutsche Nationalmannschaft in Russland sagt er: "So ist das im Fußball - man ist nicht immer nur erfolgreich."

Großkreutz will den Fußballdino wiederbeleben

Das ist eine Erkenntnis, die, so banal sie auch klingen mag, wichtig zu akzeptieren ist, besonders für Großkreutz, für den es seit der WM 2014 und seit seinem Abschied von Borussia Dortmund ein Jahr später nicht gerade vorwärts gegangen ist. "Es war eine schöne Zeit, ich habe viele gute Leute kennengelernt", sagt er zwar über die vergangenen drei Jahre, aber wenn man als Fußballprofi viele neue Leute kennenlernt, weil man oft den Verein wechselt, dann ist das für die Karriere kein gutes Zeichen.

2015 ist er aus Dortmund zu Galatasaray Istanbul gewechselt, 2016 aus Istanbul zum VfB Stuttgart, 2017 aus Stuttgart zu Darmstadt 98 und 2018 aus Darmstadt zum KFC Uerdingen nach Krefeld. Großkreutz spielt ab sofort in der dritten Liga, aber dieser sportliche Rückschritt soll ein emotionaler Fortschritt werden. Er hat für drei Jahre unterschrieben und soll die Mannschaft in nächster Zeit als Anführer in die zweite Liga treiben.

Auch das Grotenburg-Stadion hat seine besseren Zeiten hinter sich. Vor 32 Jahren hat in dieser Arena eines der aufregendsten Fußballspiele überhaupt stattgefunden. Uerdingen gewann trotz 0:2-Hinspiel-Niederlage und 1:3-Pausenrückstand gegen Dynamo Dresden noch 7:3 und zog ins Europapokal-Halbfinale ein. Man spricht heute ehrfurchtsvoll vom "Wunder von der Grotenburg". Ab jenem 19. März 1986 sollte es noch mehr als zwei Jahre dauern, ehe Großkreutz in Dortmund geboren wurde. Vergangenen Donnerstag feierte er seinen 30. Geburtstag.

Einen Tag später sitzt er zum Interview im Erdgeschoss des Grotenburg-Stadions in einer Art Bar neben einer Theke, an der die Helden des Krefelder Fußballs einst ihre Erfolge feierten. Hinter der Theke hängen Porträts aller Uerdinger Legenden, und Großkreutz weiß inzwischen, dass es fortan auch an ihm liegt, den Fußball-Dino Uerdingen wiederzubeleben und die Fußballstadt aus einem Tiefschlaf zu erlösen wie es im Märchen ein tapferer Ritter mit Dornröschen tut. Vielleicht hängt eines Tages dann auch sein Bild hinter dieser Theke.