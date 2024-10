Für Kevin Behrens wurde ein kurzer Einsatz im Bundesliga-Spiel beim FC St.Pauli zu einem Spießrutenlauf. Der Stürmer des Bundesligisten VfL Wolfsburg wurde beim torlosen 0:0 nach seiner Einwechslung in der 89.Minute vom heimischen Publikum gnadenlos ausgepfiffen. Schon zuvor hatten Anhänger von St.Pauli mit Spruchbändern („Mehr Liebe, weniger Kevin B“), Regenbogen-Flaggen und in bunter Kleidung protestiert. Von Ordnern musste der VfL-Profi nach dem Spiel mit Schirmen geschützt werden. Behrens war zuletzt durch homophobes Verhalten in die Schlagzeilen geraten.