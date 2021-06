Von Gerald Kleffmann, Wimbledon/München

Das stets Verblüffende an Andrea Petkovic ist, dass man ihr problemlos ein Thema vorgeben kann, manchmal reicht ein "Wie geht's?", schon erfährt man viel und muss nur zuhören. Sie kennt das Geschäft. Klar, sie ist 33, seit 2006 Tennisprofi, überdies prangt an ihr nach wie vor das Gütesiegel: die andere Sportlerin! Sie schrieb Kolumnen, ein Buch, moderiert im TV. Ein breites Spektrum. In diesen Tagen nimmt sie indes nur eine Rolle ein: Auf dem Tennisrasen im All England Club hat sie es als Profi in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers geschafft, nur Angelique Kerber ist ihr dorthin gefolgt, als zweite Deutsche im Feld.

Also: "How are you feeling at Wimbledon?" Das fragte am Dienstag eine Reporterin, die in San Francisco saß, in der Video-Pressekonferenz. Nun denn: zurückgelehnt und gelauscht!

Prima gehe es, sagte Petkovic, zwar vermisse sie es, in einem Haus zu wohnen, wie es sonst die Profis an diesem Ort tun. Sie nächtigt wie alle in einem Hotel. "Man kann nicht einfach rausgehen ums Eck, wo eine Milliarde Menschen rumhängen", das bedauert sie. Aber so grundsätzlich: "Ich nehme jede Woche als ein Geschenk. Ich bin so glücklich, dass ich fit und gesund bin und genieße es. Ich bin dankbar, dass ich immer noch hier rumhänge." Und: "Ich habe mich innerlich noch nicht verabschiedet. Natürlich, das Ende ist in Sicht. Aber ich versuche es wirklich von Tag zu Tag zu nehmen." Hat das Petkovic gesagt?

Hat sie, deshalb stellte sich sofort die Frage: Warum aufhören, wenn es am Schönsten ist? Petkovic wollte ja, so der Plan, Ende 2021 aufhören. Aber jetzt empfindet die charismatischste deutsche Spielerin der vergangenen 15 Jahre neue Lust. Und ihr neuer Plan klingt wohl überlegt, wenn auch einiges offen ist.

Früher herrschte ja gerne Chaos in ihrem schlauen Kopf, wie in einer vollgestopften Schublade sah es aus, in der alles drin war, kleine, große, wichtige, unwichtige Dinge. Jetzt aber, im höheren Tennisprofi-Alter, wirkt es, als habe sie sich von der Ordnungskönigin Marie Kondō inspirieren lassen. "Momentan habe ich so eine Freude am Trainieren, am Spielen, am Match-Spielen", sagte sie sehr, sehr aufgeräumt, deshalb überlege sie, 2022 doch eine Saison dranzuhängen. "Ich habe mich noch nicht zu tausend Prozent entschieden. Es kommt auf ein paar Faktoren an", sagte sie. Nämlich: auf Körper, Seele, Weltranglistenplatz.

Petkovic fragt sich: "Spiele ich die ganze Tour oder konzentriere ich mich auf die Grand Slams?

Zum Körper: Der sei momentan super, befand sie grinsend, "da gibt's keine Meckereien". Zum Ranking: 130. ist sie, in den Top 60 wäre sie gerne wieder. "Ich habe ja noch sieben Protected Ranking, die ich benutzen kann." Diese Regel gibt es für verletzte Spieler, die so nachholen können, was sie in ihren Zwangspausen verpassten. Wie Petkovic, die 2020 eine Knie-OP hinnehmen musste. Nun machte sie sich selbst eine Tür auf: "Wenn ich gute Leistungen zeigen kann und mein Ranking zurückkriege, dann ist für mich nicht unbedingt am Ende des Jahres Schluss." Nur müsste sie eben klären: "Spiele ich die ganze Tour oder konzentriere ich mich auf die Grand Slams? Das muss ich noch mal mit meinem Team besprechen." Kondō wäre stolz auf sie. Überall Ordnung.

Detailansicht öffnen In der nächsten Runde Außenseiterin: Andrea Petkovic trifft nun auf die French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien. (Foto: Boris Streubel/Getty)

Zumal ihre Motivation hoch ist. "Ich fühle mich jünger und motivierter und frischer, als ich mich vor drei, vier Jahren gefühlt habe." betonte sie. "Das hat viel mit meinem Körper zu tun. Früher sei "immer irgendetwas" gewesen. Wie in einem "Abnutzungskampf" habe sie sich oft gefühlt, "er hat wie so ein Meißel an einem Stein immer mehr an mir abgetragen, von meiner Substanz". Seit Dezember ist sie fast durchgängig beschwerdefrei, "dann macht mir Tennis einfach Spaß". Sie liebe es noch, "die Topmädels herausfordern". Dazu hat sie am Donnerstag Gelegenheit. In der zweiten Runde trifft Petkovic auf die French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien.

Die Geschichte von Angelique Kerber, 33,der zweiten im Frauen-Turnier verbliebenen deutschen Koryphäe, der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin, ist natürlich eine andere. Und doch gibt es diesmal eine Parallele. Auch sie befindet sich im Wohlfühlzustand. So vieles passt. Die 33-Jährige strahlt Zufriedenheit und Zuversicht aus wie seit Monaten nicht mehr. Kerber war ja stets jemand, der sich von Lasten befreien muss, um das Potenzial auszuschöpfen. Ihre verhasste Sandplatz-Saison ist vorbei, sie hat nicht, wie in Melbourne und Paris, in Runde eins gleich verloren, Erste-Runden-Aufgaben haben sie oft verkrampfen lassen. Und sie ist in Wimbledon! Ihrem Wimbledon, wo sie 2018 gewann. "Ich fühle mich hier wohl, ich liebe es auf Gras zu spielen, ich habe letzte Woche gut gespielt, und das versuche ich einfach, für dieses Turnier mitzunehmen", sagte sie nach ihrem klaren Erstrundensieg gegen die Serbin Nina Stojanovic.

Serena Williams wäre eine mögliche Gegnerin in Runde drei gewesen, doch die 39-jährige Amerikanerin war am Dienstag ausgerutscht, wie der Franzose Adrian Mannarino gegen Roger Federer, beide mussten aufgeben. Plötzlich tut sich für Kerber im Turnierpfad eine Tür auf. Und eine Frage taucht auf: Kann sie wieder einen Coup landen? Sie ist in Form, in Bad Homburg gewann sie gar, nach drei Jahren, ein Turnier, wenn auch ein kleines. "Ich habe alles gegeben, um bereit zu sein", sagte sie dazu. "Aber so weit schaue ich tatsächlich noch nicht nach vorne. Denn auch 2018 habe ich nicht am ersten Tag, nach der ersten Runde zwei Wochen nach vorne geschaut. Und genau das werde ich jetzt auch nicht machen."

Je mehr sie abwiegelte, desto mehr drängte sich der Eindruck auf: Klingt wie 2018. Und die Momente von 2018, die hat sie eh verinnerlicht. "Immer wenn ich hierher zurückkomme, habe ich die Bilder im Kopf, die Erinnerungen", sagte sie lächelnd. Beim Thema Sand, nur als Gegenschnitt: Da lächelt sie nie. Nicht mal zart wie Mona Lisa.

In jedem Fall macht Kerber an diesem für sie heiligen Ort das, was sie stets stark machte. "Ich mache die Dinge jetzt auch nicht zu kompliziert", erklärte sie, ohne ins Detail zu gehen, "ich versuche es lockerer und einfacher anzugehen." Für diese Taktik spricht auch: "Das Gute: Ich weiß, wie es hier ist, und ich weiß, was auf mich zukommt." Für ihre Verhältnisse war das eine Kampfansage.