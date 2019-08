Die deutsche Spitzenspielerin Angelique Kerber ist bei den US Open in New York bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 31-Jährige, die 2016 in Flushing Meadows noch den Titel holte, verlor am Montag gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 5:7, 6:0, 4:6. Nach der Zweitrunden-Niederlage als Titelverteidigerin in Wimbledon war es die zweite herbe Grand-Slam-Enttäuschung binnen 53 Tagen und die dritte Auftaktpleite in Serie.

Die dreimalige Major-Siegerin hatte mit dem variantenreichen Spiel Mladenovics zunächst große Mühe. Im zweiten Satz ließ die frühere Top-10-Spielerin Mladenovic aber nach, unter anderem beeinträchtigt von Rückenbeschwerden, und verlor diesen glatt. Doch Kerber konnte das Momentum nicht nutzen, Mladenovic biss sich im dritten Durchgang zurück ins Spiel und fügte der Kielerin im sechsten Duell die zweite Niederlage zu.

Kerber, zur Zeit Nummer 14 der Welt, war in New York als erste deutsche Spielerin im Einsatz. Insgesamt sind beim letzten Major-Turnier des Jahres aus deutscher Sicht fünf Frauen und sechs Männer am Start.