Von Gerald Kleffmann

Es ist erst ein paar Monate her, da sprach Angelique Kerber davon, dass Paris "ein Traum" von ihr sei. Und ja, sie traute sich zu, auch dieses Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Das letzte, das ihr fehlt. Die Australian Open 2016 gewann sie und im selben Jahr die US Open. 2018 warf sie sich in den staubigen Rasen von Wimbledon. Champion im All England Club. Mehr geht nicht im Tennis. Es war sogar nur ein paar Tage her, da versicherte Kerber, sie sei fit, bereit. Sie habe gut trainiert. Ihre Gegnerin in der ersten Runde der French Open? Eine 19 Jahre alte Slowenin. Kaja Juvan. Ein Talent, das schon, Orange-Bowl-Siegerin ist sie gewesen, viele Stars gewannen dieses renommierte Jugendturnier in Florida, eine gewisse Steffi Graf etwa. Kerber war trotzdem Favoritin, eiffelturmhoch.

Als sie spät am Montagabend aber zur Pressekonferenz erschien, war das ein fast schon bekanntes Bild, auch wenn die Tennisprofis in Roland Garros nun über das Computerprogramm Microsoft Teams mit den Medien kommunizieren. Kerber hatte dieses kerberesken glasigen Blick. Saß schluffig da. "Natürlich kann ich jetzt nach ein paar Ausreden suchen", sagte sie, "ja, aber das bin nicht ich."

Als würde ein Geiger in der New Yorker Metropolitan Opera plötzlich daneben fiedeln

Das wäre auch kaum glaubwürdig gewesen. Das eklige Wetter zum Beispiel betraf ja auch Juvan. Am Ende hatte es nur 67 Minuten gedauert, ehe Kerber mit 3:6, 3:6 unterging, was zeitlich betrachtet eine zusätzliche bittere Pointe bot. Um überhaupt dieses Match bestreiten zu können, hatten Kerber und Juvan zehnmal so lange warten müssen. Auf Court 14, auf dem sie dran waren, rangen zuvor der Franzose Corentin Moutet und Lorenzo Giustino 6:05 Stunden miteinander. Kurzfristig hatten die French Open diese Partie dort noch angesetzt. "Aber dieses Jahr ist eh verrückt und anders. Damit muss man umgehen. Mir geht's okay", sagte Kerber schablonenhaft. Vielleicht half ihr: Sie kennt ja das Gefühl, am Bois de Boulogne zu scheitern. In den vergangenen fünf Jahren erging es ihr nun viermal dort so.

Wie kann so etwas einer erfahrenen Spitzenspielerin passieren? Als würde ein Geiger in der New Yorker Metropolitan Opera plötzlich daneben fiedeln. Sie erklärte, sie hätte Probleme mit der Bewegung gehabt. Mehrmals sagte sie: "Ich konnte meinen Rhythmus nicht finden." Das konnte jeder wirklich sehen am Fernseher, und sicher auch die paar Zuschauer, die in der Kälte und Dunkelheit ausgeharrt hatten; aufgrund der Hygienemaßnahmen sind nur 1000 Besucher auf der Anlage, durch die sonst täglich 35 000 strömen, erlaubt.

Kerber mag sich auf dem exakt acht Millimeter hohen Gras von Wimbledon pudelwohl fühlen, sobald sie aber diese Terre Battue von Paris betritt, die zu einer dichten Schicht gepressten zermahlenen Ziegelsteine, passiert in ihr etwas, das sie selbst nicht beschreiben kann. Das ist fast schon spannend zu betrachten, diese Kettenreaktion. Sie kann ja auf Sand spielen. Sie gewann auf Sand Turniere, etwa in Stuttgart. In Paris stand sie zweimal im Viertelfinale. Aber eben auch: siebenmal raus in Runde eins bei 13 Starts seit 2007. Ihr häufiges Ausscheiden auf den Belag zu schieben, wäre sicher eine zu einfache Betrachtung, die Kerber selbst auch nicht wählt. "Das ganze Jahr Revue passieren zu lassen, ist noch ein bisschen zu früh", sagte sie und wagte sich doch an eine Bilanz 2020. "Aber es ist ein ganz komisches Jahr, es ist ein ganz anderes Jahr. Und man kann das Jahr auf gar keinen Fall mit all den Jahren vergleichen, die ich bisher in meiner Karriere gespielt habe. Deshalb weiß ich noch nicht so genau, wo ich dieses Jahr hinsetzen soll."