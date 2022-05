Von Gerald Kleffmann, Paris

Die Frage ist, wer die Person war, die am Freitagmittag den Court Simonne Mathieu betrat. Angelique Kerber war es nach Lage der Dinge nicht. Die Person, die angeblich so hieß, führte zwar früh mit einem Break, 1:0 hieß es für sie nach dem ersten Aufschlagspiel von Alexandra Sasnowitsch. Und die Spielstände blieben auch eine Weile eng. Doch die leidenschaftliche, sich selbst anfeuernde Kerber, die die Tenniswelt kannte, war nicht zu sehen.

Lethargisch sah sie vielen harten Grundlinienschlägen der Gegnerin nur nach, sie wirkte wie bedröppelt, als ginge sie dieses Drittrundenmatch nichts an. Auch aus ihrer Box, in der ihr Manager, ihr Trainer, ihr Physio und ihr Lebenspartner saßen, kamen wenig erbauliche Gesten. Vor Beginn des zweiten Satzes ging diese Kerber kurz mal austreten, und die, die man kannte, kehrte zurück. Kurz darauf hörte man ein "Komm jetzt!" auf dem Platz, auch eine Faust war zu sehen, zumindest ab und an. Es lief besser. Nur kamen diese Reaktionen in Summe zu spät.

Kerber (WTA-Nr. 17) verlor mit 4:6, 6:7 (5) gegen die Belarussin (47.) und verpasste damit eine Chance. Im Achtelfinale wäre sie auf Martina Trevisan getroffen, die Italienerin ist die Nummer 59 der Weltrangliste. Eine so gute Auslosung hatte Kerber in Paris lange nicht. Zum Verhängnis wurde ihr, dass sie viel zu inkonstant agierte, spielerisch und auch emotional. Dabei hatte sie sich durch den Turniersieg vergangenen Sonntag in Straßburg beflügelt gefühlt.

Schon vor der Partie hatte die 34-Jährige versichert, dass sie ganz entspannt sei, was ihr Abschneiden in Roland Garros betreffe. Sand ist bekanntlich nicht ihr bevorzugter Untergrund, ihre drei Grand-Slam-Titel errang sie ja zweimal auf Hartplatz (Australian Open und US Open) sowie auf Rasen (Wimbledon). Als Kerber sich aus dem drittgrößten Stadion entfernte, lachte sie kurz. Dieses Aus ist nicht so schlimm. "Ich hatte jetzt so viel Matches, es war klar, dass ich nicht mehr bei 100 Prozent bin", sagte sie. Zu gerne aber, das hatte sie auch gesagt, wäre sie natürlich schon noch ein bisschen näher an ihren "Traum" herangerückt, nämlich alle vier Grand Slams einmal zu gewinnen. Nur der Coupe Suzanne Lenglen, der nach der früheren sechsmaligen Siegerin benannte Pokal, die in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts so anmutig spielte, fehlt ihr noch. Es bleibt bei dieser winzigen Lücke, um die sie wahrscheinlich die übrigen 99 Prozent aus den Top 100 beneiden.