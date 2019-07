2. Juli 2019, 15:57 Uhr Wimbledon Kerber als erste Deutsche in Runde zwei

Angelique Kerber setzt sich in der ersten Runde von Wimbledon in zwei Sätzen gegen Tatjana Maria durch.

Auch Laura Siegemund erreicht die nächste Runde, Andrea Petkovic scheidet dagegen aus.

Angelique Kerber hat die Auftakthürde auf ihrem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in Wimbledon souverän genommen und als erste Deutsche die zweite Runde erreicht. Die 31-Jährige gewann das deutsche Duell mit Tatjana Maria 6:4, 6:3. Zuvor hatte es für die deutschen Teilnehmer beim Rasen-Major ausschließlich Niederlagen gegeben.

"Sie war eine schwierige Gegnerin heute. Ich habe versucht, mein Spiel zu finden und das Match zu genießen", sagte Kerber: "Es war schön, auf den Centre Court zurückzukehren."

Am Donnerstag trifft Kerber nun auf die US-Amerikanerin Lauren Davis, die als Lucky Loserin der Qualifikation ins Hauptfeld gerutscht war. Bereits im Achtelfinale droht Kerber dann die Neuauflage des Vorjahres-Endspiels gegen US-Superstar Serena Williams und eine Runde später ein Duell mit der Weltranglistenersten und French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien).

Maria hatte Kerber von Beginn an mit ihrer unorthodoxen Spielweise einige Probleme bereitet. Die 31-Jährige, deren bestes Major-Ergebnis ein Drittrundeneinzug 2015 in Wimbledon ist, schlug die Bälle fast ausschließlich mit viel Unterschnitt. So nahm sie der Favoritin im ersten Satz gleich zweimal den Aufschlag ab. Im entscheidenden Moment bewies Kerber jedoch Nervenstärke. Gleiches galt letztlich auch für den zweiten Satz.

Siegemund ist weiter, Petkovic raus

Auch Laura Siegemund erreichte die nächste Runde. Einen Tag nach dem Ausscheiden von sieben deutschen Teilnehmern bezwang sie am Dienstag die Britin Katie Swan 6:2, 6:4. Die Nummer 82 der Tennis-Welt nimmt zum ersten Mal seit drei Jahren wieder an dem Grand-Slam-Turnier in London teil und spielt nun gegen die Tschechin Barbora Strycova um den Einzug in die dritte Runde.

Zuvor waren von anfangs sieben deutschen Tennisspielerinnen Mona Barthel, Anna-Lena Friedsam und Andrea Petkovic in der ersten Runde des Rasenklassikers ausgeschieden. Petkovic verlor am Dienstag mit 6:2, 2:6, 5:7 gegen die Rumänin Monica Niculescu. Die Weltranglisten-69. begann überzeugend und ließ zunächst auf den ersten deutschen Sieg bei der diesjährigen Auflage des Grand-Slam-Turniers in London hoffen, unterlag aber nach 2:10 Stunden.