Man wird Torsten Lieberknecht, dem Trainer des 1. FC Kaiserslautern, nach dem 1:6 im Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC einiges nachsagen können; nicht aber, dass es jemand mit ihm in Sachen Selbstkasteiung („ich schäme mich in Grund und Boden“) aufnehmen könnte. Oder: dass er nicht alles versucht hätte. Wirklich alles.