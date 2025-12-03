Man wird Torsten Lieberknecht, dem Trainer des 1. FC Kaiserslautern, nach dem 1:6 im Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC einiges nachsagen können; nicht aber, dass es jemand mit ihm in Sachen Selbstkasteiung („ich schäme mich in Grund und Boden“) aufnehmen könnte. Oder: dass er nicht alles versucht hätte. Wirklich alles.
Kennet Eichhorn von Hertha BSCRekord mit 16 Jahren und 128 Tagen
Kennet Eichhorn ist jetzt jüngster Torschütze der DFB-Pokal-Geschichte. Der Teenager von Hertha BSC steht sinnbildlich für den Aufstieg des Hauptstadtklubs – die großen Vereine sind schon an ihm dran.
Von Javier Cáceres, Berlin
