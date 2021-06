Von Sven Haist, London

In der Ruhmeshalle des englischen Fußballmuseums in Manchester ist kaum noch Platz für neue Spieler. Wie wenige andere Nationen hat England zuverlässig bemerkenswert gute, aber auch widersprüchliche Profis entwickelt. Durch die 1992 gegründete, seit Jahren steinreiche und weltweit bewunderte Premier League sind die Fans in England für Starkult empfänglich. Und auch das Nationalteam hat sich durch die vielen exzentrischen Fußballer auf der Insel stets mehr über große Spieler definiert als über große Mannschaften. Neben dem ewigen Scheitern bei Turnieren blieben über Jahrzehnte vor allem polarisierende Einzelkönner in Erinnerung - wie der skandalträchtige Paul Gascoigne, der glamouröse David Beckham oder die genialen Offensivspieler Wayne Rooney, Steven Gerrard und Frank Lampard, die sich untereinander oft härter zu bekämpfen schienen als gemeinsam die Gegner.

Die schlechte Angewohnheit, Egoismus über Solidarität zu stellen, schien sich im englischen Fußball über Generationen zu vererben - bis Gareth Southgate Nationaltrainer wurde. Nach seinem Dienstbeginn vor viereinhalb Jahren servierte er zügig den Kapitän Rooney ab, und er ersetzte ihn durch den beliebten Vorzeigeprofi Harry Kane, den prominentesten englischen Spieler dieser EM. Southgates Entscheidung hatte das Fernziel, die Kultur in der Mannschaft zu verändern. Vehement versucht er den vielen Jungprofis im Kader, die in ihrer Kindheit mit Beckham und Rooney aufwuchsen, jeden Anflug von Selbstgefälligkeit auszutreiben. Eindrücklichstes Beispiel: der Umgang des Trainers mit Jadon Sancho, 21, dem Wunderknaben von Borussia Dortmund.

Während in Deutschland Sanchos gewiss außergewöhnliche Fertigkeiten im Angriff gepriesen werden, zeigt ihm Southgate oft die kalte Schulter. Zwar wurde Sancho mit 18 Jahren bei seinem Länderspieldebüt im Herbst 2018 zu Englands erstem Nationalspieler, der in diesem Millennium geboren ist. Doch eine tragende Rolle im Team hat er seither nicht erhalten. Bei 20 Einsätzen, zehn davon als Einwechselspieler, kam er bis dato für England auf drei Tore und fünf Assists. Bei dieser EM kam er nur im fast bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (1:0) sechs Minuten zum Einsatz - auch deshalb, weil er im März wegen einer Bänderverletzung in der Turniervorbereitung fehlte.

Auch im Achtelfinal-Klassiker gegen Deutschland im Wembley wird Sancho wohl nicht von Beginn an spielen. Auf der Insel wird das beinahe gleichgültig registriert, die Medien beschäftigen sich vorwiegend mit den Senkrechtstartern aus der heimischen Liga: Phil Foden (Manchester City), Mason Mount (Chelsea) und Jack Grealish (Aston Villa). In Deutschland hingegen löst Sanchos Reservistendasein Verwunderung, ja fast Empörung aus, der erzkonservativen Daily Mail war dieser Aspekt sogar einen eigenen Artikel wert war.

Mit am besten Bescheid weiß beim Thema Sancho Manfred Stefes, 54, der den Flügelstürmer in Dortmund als Co-Trainer von Lucien Favre bis Ende 2020 zweieinhalb Jahre begleitete. Die Situation sei "eine Momentaufnahme", sagt Stefes am Telefon: "Nur weil Jadon für Dortmund in der Endphase der Saison gut gespielt hat, ist das kein Freifahrtschein fürs Nationalteam. Ich kann nicht nachvollziehen, warum diese Personalie so einen Wirbel erzeugt. Die Engländer haben einen super Kader. Da kann es durchaus sein, dass ein hochbegabter, aber junger Spieler bei einer EM wenig zum Einsatz kommt."

Am letzten Tag der Sommertransferperiode 2017 wagte Sancho den Wechsel aus der Akademie von Manchester City ins Ausland, um sich in Dortmund einen Namen zu machen. Der BVB zahlte etwa sieben Millionen Euro - auch in der Hoffnung, Sancho später für ein Vielfaches an Ablöse weiterzuverkaufen. Unter den anerkannten Spielerausbildern Peter Bosz und Favre ging Sancho beim BVB als Rechtsaußen durch die Decke: Sagenhafte 50 Tore und 64 Vorlagen gelangen ihm in bisher 137 Spielen. "Seine Schnelligkeit, seine Geschmeidigkeit und Körpertäuschungen sind imponierend", erklärt Stefes, "er hat ein unglaublich gutes Auge für den finalen Pass, für Mit- und Gegenspieler und den Raum. Und er hat dabei ein perfektes Timing, weil er über eine erstaunliche Ruhe und Übersicht in Tornähe verfügt."

Trotz seiner Begabungen, die wohl eher angeboren als erlernt sind, hat Sancho sein Potential aber vermutlich bei Weitem noch nicht ausgereift. Manchmal erweckt er zwar den Eindruck, als hielte er seine Skills schon für ausreichend entwickelt, um internationales Topniveau abzubilden. Doch mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, findet Stefes, habe Sancho Nachholbedarf bei der Ballbehauptung und beim Körpereinsatz. Ebenso noch zu verbessern: das Kopfballspiel und sein linker Fuß.

Als sein bisher größtes Hindernis gelten allerdings wiederkehrende Undiszipliniertheiten. In Dortmund sammelten sich über die Jahre etliche Vergehen an, auch rund um die Nationalelf häuften sich die Verfehlungen. Schon bei der U19 reagierte der Verband auf eine Unpünktlichkeit mit der Suspendierung für ein Spiel, zuletzt kam es im Oktober 2020 im A-Team zu einem Eklat: Auf einer Geburtstagsfeier verstieß Sancho direkt vor einem Lehrgang gegen englische Corona-Auflagen, weswegen er im Test gegen Wales nicht im Kader stand und in den beiden Folgespielen nur 18 Minuten mitwirken durfte.

"Es ärgert ihn zwar, aber am meisten motiviert es ihn. Jadon lässt sich nie hängen."

Stefes ordnet die Sache ein: "Dass er nicht zum Einsatz kommt, ärgert ihn zwar, motiviert ihn aber am meisten. Jadon lässt sich nie hängen. In Dortmund war es bisher immer so, dass er stets sehr gute Leistungen gezeigt hat, wenn er zuvor außen vor gelassen wurde. Jadon ist ein ruhiger, sehr stolzer Spieler, der mit Respekt behandeln werden möchte - aber selbst nicht immer alle mit Respekt behandelt. Aus meiner Sicht hat er in der Erziehung vielleicht selten Grenzen aufgezeigt bekommen, deshalb kennt er die nicht genau." Das habe auch mit fehlender Empathie zu tun, mutmaßt Stefes. In verschiedenen Situationen sei Sancho offenbar nicht bewusst, welche Auswirkungen sein Verhalten auf die Gruppe habe. Woran das liegt? Da sei vieles dem Lebenslauf geschuldet, nimmt Stefes Sancho in Schutz: "Er braucht viel Aufmerksamkeit und Zusprache. Er möchte verstanden werden und Vertrauen erfahren - dann zahlt er dieses Vertrauen hundertprozentig zurück."

Im Londoner Stadtteil Camberwell, drei Meilen südlich von Westminster, verbrachte Sancho mit seinen aus Trinidad und Tobago eingewanderten Eltern die Kindheit. Schon mit elf Jahren musste er in den Norden der Hauptstadt umsiedeln, um in der Akademie des FC Watford an seinem Profitraum zu arbeiten. 2015 verließ Sancho den Klub in Richtung Manchester City, dort blieb er zwei Jahre, dann zog er weiter zum BVB. Und jetzt?

Nachdem im Vorsommer ein Megadeal scheiterte, macht Rekordmeister Manchester United bei Sancho nun offenbar ernst. Dem Vernehmen nach zeigt sich Dortmund offen für einen einnahmeträchtigen Wechsel nach der EM. Denn die Ablöse für Sancho - Vertrag bis 2023 - würde in den nächsten Transferperioden wohl sinken. Spekuliert wird derzeit über einen Kaufpreis von 85 Millionen Euro, Bonuszahlungen exklusiv.

Stefes rät Sancho aber von Manchester ab: "Ich würde an seiner Stelle nicht nach England gehen. Für den Inselfußball ist er noch nicht stabil und robust genug. Bei seinem nächsten Schritt kommt es vor allem darauf an, dass er nicht zum richtigen Verein geht, sondern zum richtigen Trainer, der ihm Freiheiten einräumt - und Fehlverhalten verzeiht." Vom Talent her bringt Sancho eigentlich alles mit, um später in die Hall of Fame des englischen Fußballs zu kommen.