Shanne Braspennincx gewinnt im Keirin bei Olympia in Tokio.

Von Holger Gertz, Tokio

Keirin also, und bei der Gelegenheit ein kurzer Ausflug zur Frage, warum es Sport überhaupt gibt. Mens sana in corpore sano, natürlich, aber das klingt dann doch schon sehr vergangen. Keirin aber wirkt so gegenwärtig, wie die Radfahrer und Radfahrerinnen da erst mal dem Schrittmacher hinterherfahren, klassischerweise ein leichtes Motorrad. Worum geht es da eigentlich?

Na, um Geld natürlich, aber anders als sonst bei Olympischen Spielen, die - man hörte zuletzt immer wieder davon - diesmal ja auch vor allem wegen dem Geld stattfinden. Fernseheinnahmen, Sponsorendeals. Man muss übrigens "wegen dem Geld" sagen, nicht "wegen des Geldes", weil das den bitteren Beigeschmack besser betont. Was also wegen dem Geld stattfindet, ist moralisch schnell irgendwie entwertet. Im Keirin dagegen ging es immer schon um Geld, die Bahnrad-Disziplin wurde erfunden, damit die Leute etwas zum Wetten haben.

Keirin ist eine Sportart für den Wiederaufbau

Und von den Steuern auf die Wetterei bezahlten die Städte in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg dann Straßen und Schulen, Keirin ist also eine Sportart für den Wiederaufbau. Die ehemalige Fahrerin Miriam Welte aus der Pfalz hat die Historie mal ganz bündig auf den sogenannten Punkt gebracht. Keirin wurde eingeführt, weil "nach dem Weltkrieg keine Pferde über die Quarantänestation durften. Da wurden die Pferde dann kurzerhand in Fahrräder umgetauscht."

Inzwischen wurde auch das Motorrad umgetauscht, dem hitzigen Feld voran fährt bei den Olympischen Spielen draußen im Izu Velodrome ein in sich ruhender Pilot auf einem geschmeidigen E-Bike, genannt XU1, entwickelt vom guten alten Olympia-Partner Panasonic natürlich. Und gewürdigt neulich in einem ausführlichen Artikel der Yomiuri Shimbun, in dem darauf hingewiesen wurde, dass das Gefährt auch für Normalmenschen zu haben sein wird. Keirin ist immer noch ein Treiber für die Wirtschaft.

Detailansicht öffnen Vorne fährt der Schrittmacher - früher ein Motorrad, heute ein E-Bike. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Die deutsche Bahnradfahrerin Emma Hinze ist eine neue Bekanntheit in der Szene, gerade hat sie in einem Interview der Bunten ein paar griffige Selbstbeschreibungen rausgelassen. "Ich bin eine Kampfsau." Sowas hört natürlich jeder gerne, und damit ist sie wie geschaffen für Keirin, mit vollem Körpereinsatz geht's im Kampfsprint aufs Ziel zu, wenn der disziplinierende Schrittmacher nur endlich von der Bahn ist.

Aber die Weltmeisterin Hinze kam nicht in Tritt, musste schon über den Umweg Hoffnungslauf ins Viertelfinale, wo sie Vierte wurde, das reichte, während hinter ihr die Konkurrentinnen zusammenrasselten, die Britin Katy Marchant und die Holländerin Laurine van Riessen.

"Da ist ein bisschen Blut, aber ich denke, ich bin okay", sagte Marchant, die sich auch mehr ausgerechnet hätte. So wie Emma Hinze, die im Halbfinale dann auch nach vorn an die Spitze des Feldes fuhr, aber in der Schlussrunde nach hinten wieder durchgereicht wurde, das war taktisch ganz offensichtlich nicht allerbestens angelegt, aber sie ist 23 Jahre alt. Wenn Erfahrung ein Argument ist: Andere haben mehr davon. Ihre noch zwei Jahre jüngere Teamkollegin Lea Sophie Friedrich war als Lauf-Sechste im Viertelfinale ausgeschieden.

Erst im B-Finale lief es dann wie vermutlich schon vorher geplant, Emma Hinze fuhr von vorn und gewann und wurde in der Gesamtwertung also Siebte.

Olympiasiegerin wurde die Holländerin Shanne Braspennincx, sie hatte auch schon das Halbfinale mit Hinze gewonnen, und natürlich gehen in der Ereignisdichte von Olympia die meisten Geschichten unter, auch solche, die besonders sind. Braspennincx hat eine Herzattacke überstanden mit 24 Jahren, lange war nicht klar, ob sie zurückkommen würde, aber die Ärzte bekamen das hin, und sie bekam es auch hin.

Sie hat darüber geredet, wie das für einen Sportler ist, einen Körpermenschen: zu begreifen, wie anfällig der Körper sein kann. Es war ein langer Weg, in Rio 2016 war sie dann schon als Ersatzfahrerin wieder dabei, in Tokio jetzt Goldmedaillengewinnerin. Sie sagte: "Mein medizinisches Team ist immer bei mir. Sie haben mich durch und durch getestet, bis sie mir grünes Licht gegeben haben. Meine Reise begann wieder, sehr, sehr langsam und mit vielen Rückschlägen. Und jetzt bin ich 2021 hier, und alles ist gut."

Die Goldmedaille? "Ich muss das erst mal sacken lassen. Gerade fühlt es sich noch surreal an."

Für Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich geht es, nach Silber im Teamsprint und leiser Enttäuschung im Keirin jetzt noch um die Medaillen im Sprint am Freitag. Die Ausbeute war nicht optimal bisher, wer so hoch gewettet ist, kann nur verlieren. Aber sie war jetzt auch alles andere als übel. Im Übrigen: Morgen ist ein neuer Tag. Viel mehr muss man nicht wissen.