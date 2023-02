Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) der Männer wird in der kommenden Saison kleiner werden. Nachdem in der vergangenen Woche der TTC Neu-Ulm bekannt gegeben hatte, nach einem Streit mit der Liga um Vertragsstrafen gegen Truls Moregardh und Lin Yun-ju aus der TTBL auszusteigen, erklärte nun auch der souveräne Zweitliga-Tabellenführer TTC OE Bad Homburg den Verzicht auf eine TTBL-Lizenz. Das habe wirtschaftliche Gründe. Die höheren Kosten und Auflagen könne man aktuell "nicht stemmen", erklärte der Verein, wolle aber weiter für eine spätere Rückkehr in die TTBL arbeiten. Cedric Meissner (1. FC Saarbrücken) und Rares Sipos werden den Verein verlassen. Damit steht fest, dass der 1. FSV Mainz 05 als abgeschlagenes TTBL-Schlusslicht nicht absteigen muss. Wie die TTBL auf Nachfrage bestätigte, haben elf aktuelle TTBL-Teams - alle außer Neu-Ulm - eine Lizenz für die kommende Spielzeit beantragt, weitere Bewerber gab es nicht. Mainz verliert allerdings seinen Spitzenspieler Yuto Muramatsu, der zur neuen Saison ebenfalls nach Saarbrücken wechseln wird.