Der letzte Monat dieses Jahres brachte Katharina Kiel einen der bislang wichtigsten Auftritte ihrer Karriere: als erste Präsidentin des frisch gegründeten Frauen-Bundesliga FBL e. V. Mit diesem Interessenverband haben die 14 Klubs die Basis geschaffen, um die Frauen-Bundesliga vom Deutschen Fußball-Bund zu lösen. Und im Rahmen dieses langwierigen, komplizierten Prozesses ist Kiel zu einer der mächtigsten Personen des deutschen Frauenfußballs aufgestiegen.
Die 33-Jährige ist die erste Präsidentin des frisch gegründeten Frauen-Bundesliga-Verbands – und befindet sich mittendrin in einem Machtkampf, der aus dem Männerfußball rüberschwappt.
Von Anna Dreher
