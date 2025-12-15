Zum Hauptinhalt springen

Katharina KielSie ist jetzt eine der mächtigsten Personen im deutschen Frauenfußball

Lesezeit: 2 Min.

Direktorin Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt und nun auch Präsidentin des neuen Ligaverbands: Katharina Kiel.
Direktorin Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt und nun auch Präsidentin des neuen Ligaverbands: Katharina Kiel. (Foto: Simon Hofmann/Getty Images for DFB)

Die 33-Jährige ist die erste Präsidentin des frisch gegründeten Frauen-Bundesliga-Verbands – und befindet sich mittendrin in einem Machtkampf, der aus dem Männerfußball rüberschwappt.

Von Anna Dreher

Der letzte Monat dieses Jahres brachte Katharina Kiel einen der bislang wichtigsten Auftritte ihrer Karriere: als erste Präsidentin des frisch gegründeten Frauen-Bundesliga FBL e. V. Mit diesem Interessenverband haben die 14 Klubs die Basis geschaffen, um die Frauen-Bundesliga vom Deutschen Fußball-Bund zu lösen. Und im Rahmen dieses langwierigen, komplizierten Prozesses ist Kiel zu einer der mächtigsten Personen des deutschen Frauenfußballs aufgestiegen.

