Zur WM nach Katar zu reisen, ist für deutsche Fußballfans mit vielen Bedenken verbunden - und so kompliziert und teuer wie nie. Frank Niemann wird seine "Air Bäron"-Fahne in Doha trotzdem aufhängen. Aber er ist skeptisch, ob sich der "Wahnsinn" diesmal lohnt.

Von Jonah Bastisch und Thomas Hürner

Der Hamburger Volkspark an einem nasskalten Oktobertag. Es tröpfelt Regen vom Himmel, doch den Gemütern der HSV-Fans, die sich vor dem Stadion versammeln, kann das nichts anhaben. Sie sind ja Schlimmeres gewohnt als Nieselwetter. Die Stimmung ist ausgelassen, fast schon zuversichtlich, und das könnte mitunter daran liegen, dass zwei Stunden vor Spielbeginn all das schon in der Luft liegt, was einen klassischen Bundesliga-Spieltag in Deutschland ausmacht: Der Duft von Bratwurst und Bier, ein bisschen Pyrorauch und Schlagersound, der aus kleinen Partybuden am Wegesrand dröhnt.