Kaum einen Moment im Leben genießt Gianni Infantino erkennbar mehr, als wenn er Seite an Seite mit US-Präsident Donald Trump über den Rasen des Weißes Hauses einem Pulk von Reportern entgegenschlendert. Das soll, wie bei diversen Besuchen des Fifa-Bosses geschehen, die Nähe zu den Mächtigen des Planeten und damit die eigene Bedeutung bezeugen. Dabei müsste es just Infantino besser wissen, der mit Trump vieles bis hin zur kolossalen Ehrpusseligkeit gemein hat: Sein und Schein sind nicht dasselbe. Und so hatte ihn Trump, als sich Gianni Infantino beim Wirtschaftsgipfel in Davos mit einem zuckersüßen Loblied auf den US-Präsidenten vordrängelte, als "Johnny" eingeführt und abmoderiert. Wie der Fußballbursche aus der Schweiz wirklich heißt? Völlig wurscht. Als "Johnny" steht er sogar im Protokoll des Weißen Hauses.

Johnny und sein Draht zu Trump dürfte nun ein Kernthema der Fußballpolitik werden. Denn die US-Justiz bläst zum Angriff auf das nächste Großevent in Infantinos Fifa-Kosmos: die WM 2022 in Katar. Die gilt für die Ermittler offiziell als gekauft.

Anfang der Woche publizierte die Strafbehörde im New Yorker Distrikt Brooklyn ihre neueste Anklageschrift zum globalen Fußballsumpf. Seit Mai 2015 gibt es Anklagen, seit Ende 2017 Prozesse, schon 28 von 43 Angeklagten bekannten sich schuldig oder wurden verurteilt. Wann das Gericht die neue Anklage behandelt, ist noch offen. Insgesamt geht es dabei um Betrug beim Erwerb von TV-Rechten für Fußball-Turniere, aber im Kern zugleich um die berüchtigte Doppel-Vergabe der WM-Turniere 2018 an Russland und 2022 an Katar. Und während laut Anklage der karibische Skandalfunktionär Jack Warner auf verschlungenen, jetzt akribisch aufgeschlüsselten Wegen fünf Millionen Dollar aus Russland erhielt, soll Katar die südamerikanischen Funktionäre Julio Grondona, Nicolas Leoz und Ricardo Teixeira bestochen haben. Alle Betroffenen bestreiten das.

Die Fifa äußert sich nicht konkret zu Anklage und möglichen Folgen für Katar. Die aktuelle Fifa-Spitze ist eng mit Doha vernetzt; schon nach der Kronzeugen-Aussage eines argentinischen Rechtehändlers 2017 über Schmiergelder an Fifa-Vorstände wich Infantino aus: Er schaue lieber nach vorn. Aber die Fifa ist nicht mehr die Herrin des Verfahrens - sondern die US-Justiz. Und das kann sich, falls die WM-Vergabe per Gerichtsentscheid als korrupt verurteilt wird, massiv auf das Turnier selbst auswirken.

In der Anklage sind die Beschuldigungen knapp gehalten. Doch kein versierter Jurist glaubt, dass die US-Ermittler naiv in ein Verfahren stolpern, in dem sie am Ende an ausgewiesen korrupten Sportfunktionären scheitern könnten. Branchenkenner gehen davon aus, dass sich, wie in vorherigen Verfahren, auch jetzt die scharfen Ankündigungen vor Gericht bestätigen.

Träfe das zu, wäre die WM in Katar höchst gefährdet. Rückblende zur Wahl der WM-Gastgeber, Dezember 2010: Mit 14:8 Voten im Fifa-Vorstand gewinnt Katar die Stichwahl gegen die USA. Bereits da sind Merkwürdigkeiten aus der Bewerbungsphase bekannt, bald ermitteln die Fifa-Ethiker unter Leitung des Ex-US-Bundesanwalts Michael Garcia. Der Report liegt Ende 2014 vor, die Fifa lässt ihn juristisch prüfen. Resultat: Die "festgestellten Unregelmäßigkeiten" reichten nicht aus, um die WM-Vergabe zu kassieren. Wie auch: Fifa-Ethiker sind nicht das FBI.

Intern aber wurde da bereits ein spannendes Rechenmodell erstellt. Falls sich die vorliegenden Einzelsachverhalte in Zukunft zu klaren Stimmkäufen verdichten ließen, wäre für ein Rücknahme der WM-Vergabe die Frage entscheidend, ob mit Bestechung auch wirklich eine Mehrheit der Voten gekauft worden ist.

Blatter sagt, er hätte im Patt-Fall für die USA gestimmt

Im Garcia-Report wurden noch keine direkten Schmiergeldzahlungen an die drei Latino-Funktionäre nachgewiesen. Sollte das aber nun den US-Anklägern gelingen, wie sie angekündigt haben: Dann wäre am Ende des Prozesses zu konstatieren, dass das Emirat ohne die Voten des Südmerika-Trios nicht die notwendige Mehrheit erzielt hätte. Denn dann wäre es ja zu einem Patt mit elf zu elf Voten gekommen - und die Stimme des damaligen Fifa-Chefs Sepp Blatter hätte regelkonform den Ausschlag gegeben. Blatter ließ der SZ am Mittwoch noch einmal bestätigen, was er seit Jahren betont: Er habe nie Katar, sondern stets die USA gewollt. Sein großer Plan war es ja, nacheinander die drei mächtigsten Nationen des Planeten zu versorgen: 2018 Russland, 2022 USA, 2026 China.

Sollte die Anklage der US-Justiz Erfolg haben, wäre zwar die Fifa-Spitze gefragt, ob sie die Austragung in Katar revidiert; zudem müssten ihre Ethiker das Thema angehen. Aber seit im Mai 2017 die Kolumbianerin Claudio Rojas die Ermittlungsabteilung übernahm, erwies sich diese zunehmend als höriges Organ des Fifa-Bosses.

Die Folgen für Unternehmen können immens sein

Da die wirtschaftlichen Schäden einer WM-Verlegung enorm wären und Infantino überdies politisch außerstande erscheint, Doha die Stirn zu bieten, steht von Fifa-Seite nichts zu erwarten. Das würde erneut die Amerikaner auf den Plan rufen. Sie würden, im Falle einer Verurteilung, ein solches Sportevent nicht einfach ablaufen lassen, das widerspräche ihrer Rechtspolitik. Sowohl in Vergleichsfällen als auch im Sport ganz konkret. Gerade erlassen sie ein Anti-Doping-Gesetz, weil sie die Untätigkeit des organisierten Sports in dem Bereich nicht länger akzeptieren wollen. Und bei großen Wirtschaftsverbrechen, wie sie gerade auch ein WM-Stimmkauf darstellt, können die Folgen für beteiligte Personen und Unternehmen immens sein.

Hieße im Katar-Fall: Jede Firma, jeder TV-Sender, der an einem gebrandmarkten Kommerzspektakel wirtschaftlich teilnehmen will, liefe Gefahr, auf der schwarzen Liste von US-Justiz und -finanzministerium zu landen. Mit dem dann kein gesetzestreuer US-Bürger mehr wirtschaften, keine Bank, keine andere Firma. Der Effekt dieser Blockade, die einst dem in Korruption verwickelten Siemens-Konzern nur dank einer Regierungsintervention erspart blieb, wäre enor, es dürfte jeden Geldgeber abschrecken. Nicht nur Sponsoren wie Coca-Cola oder Adidas haben Geschäfte im Dollar-Währungsbereich, sondern auch die neuen, potenten Geldgeber aus China. Die Aufnahme auf die schwarze US-Liste hätte also desaströse Folgen für die WM 2022 - ganz ohne eine Verlegung.