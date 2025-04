Von Gerald Kleffmann

„Wie geht’s, Mates“, sagte Darja Kassatkina, und wie die Medienvertreter, die an diesem Montag bei der Pressekonferenz in Charleston dabei waren, berichteten, grinste die 27-Jährige, als sie sich setzte. Das englische Wort „Mate“ – Kumpel – versuchte Kassatkina dabei mit australischem Tonfall auszusprechen. Ihre Stimme ging am Ende hoch. „Es ist mein erster offizieller Tag als australische Spielerin“, erklärte sie: „Ehrlich gesagt, es fühlt sich anders an, ganz ehrlich. Es ist emotional für mich. Ich muss mich erst daran gewöhnen. Aber ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel meines Lebens als australische Spielerin auf der großen Bühne zu beginnen.“