Der fünfmalige Nationalspieler Sidney Sam hat im Alter von 33 Jahren seinen Rücktritt vom Profifußball erklärt. "Nun ist der Zeitpunkt gekommen, meine aktive Karriere, die natürlich Höhen und Tiefen hatte, zu beenden", verkündete der Mittelfeldspieler am Montag bei Instagram. Sam hatte bis zuletzt beim türkischen Erstligisten Antalyaspor gespielt. In seiner Laufbahn absolvierte er 122 Bundesliga-Partien, die meisten davon für Bayer Leverkusen. Der gebürtige Kieler stand zudem unter anderem bei Schalke 04, dem Hamburger SV, Darmstadt 98, dem 1. FC Kaiserslautern und VfL Bochum unter Vertrag. "Bei allen, die mich auf dieser Reise begleitet und auch in Zukunft begleiten werden, möchte ich mich aus vollem Herzen bedanken", schrieb Sam und teilte zugleich mit, eine Sportmanagement-Weiterbildung an der Universität St. Gallen erfolgreich abgeschlossen zu haben: "Nun beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt."