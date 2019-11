Der öffentliche Nahverkehr in Karlsruhe galt noch vor zehn Jahren als vorbildlich. Städteplaner aus ganz Europa staunten, dass in der 320 000-Einwohner-Stadt alle zwei Minuten eine Bahn fuhr und auch das Umland glücklich und zufrieden war. Mittlerweile funktioniert immerhin noch die jährliche Fahrpreiserhöhung, Straßenbahnen und Informationstafeln liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Frage, wer häufiger ausfällt.

In dieser misslichen Lage kam es alles andere als gelegen, dass am vergangenen Wochenende Stuttgarter Fans zwei Bahnen mit Fuck-Fingern, dem Slogan "Anti-KA" und der eigenen Unterschrift ("CC" für die Ultragruppe "Commando Cannstatt") vollsprühten und so die Not auf Karlsruher Schienen weiter vergrößerten. Es sind die ebenso kostspieligen wie kindischen Vorboten eines Derbys, das zu den brisantesten der Republik zählt.

Detailansicht öffnen KSC-Präsident Ingo Wellenreuther (l.) mit seinem Trainer Alois Schwartz. (Foto: imago images / Sportfoto Rudel)

Die Stadt finanziert dem Klub das neue Stadion vor. Aber der Klub verklagt die Stadt trotzdem

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther hofft derweil auf ein "friedliches Fußballfest". Er wurde im Oktober mit 40 Stimmen Vorsprung vor seinem Gegenkandidaten Martin Müller wiedergewählt und musste sich Fragen zur Außendarstellung gefallen lassen. Tatsächlich führt der Zweitligist gleich an mehreren Fronten Auseinandersetzungen, die die Gerichte beschäftigen. Im Sommer kündigte der KSC den 2016 verlängerten Vertrag mit dem Vermarkter Lagardère unter Hinweis auf ein "gestörtes Vertrauensverhältnis". Nun erklärte das Landgericht die Kündigung für unwirksam. "Wir werden wohl in die Berufung gehen", erklärt Wellenreuther. Der Streit sei ein Präzedenzfall für die ganze Branche, die Erfolgsaussichten der Klage in der zweiten Instanz seien "sehr gut".

In einem anderen Dauerstreit erzielte der CDU-Bundestagsabgeordnete einen Teilerfolg. Seit Langem liegen die Stadt und der Verein beim Stadionbau im Clinch. Viele Karlsruher wundert das, schließlich wird der Bau zu weiten Teilen von der Stadt vorfinanziert. Der KSC soll das Geld - gestaffelt nach Ligazugehörigkeit - binnen 30 Jahren zurückzahlen. Ende Oktober versuchte das KSC-Präsidium erfolglos nach einem entsprechenden Urteil mit einem Gerichtsvollzieher vorm Rathaustor die Herausgabe von Akten zu erzwingen. Erst nach dieser Drohkulisse kam ein Stick mit 1,3 Gigabyte Datenvolumen beim KSC an. Nach wie vor, so Wellenreuther, fehlten wichtige Dokumente: "Da kann man sich fragen, was an Schlimmem in diesen Verträgen zwischen Stadt und Bauunternehmen stehen könnte, dass sie uns deren Inhalt so hartnäckig vorenthält."

Tatsächlich wirkt es, als wolle die Stadt das Stadion am liebsten geräuschlos ohne die Einbeziehung des KSC weiterbauen, während der Verein sich um die Vermarktbarkeit und die Funktionalität der Arena sorgt. Dass bei einem 120 Millionen Euro teuren Großprojekt plötzlich darum gestritten wird, ob im VIP-Raum vier Säulen die Sicht verstellen oder ob eine Toilette in der Gästekabine genügt, führt bei vielen Bürgern zu Kopfschütteln. "Auch uns fällt es nicht leicht, unsere eigene Stadt zu verklagen", sagt Wellenreuther: "Wir versuchen seit Monaten, die Konflikte harmonisch auf der Arbeitsebene zu bereinigen. Aber die Stadt verweigert sich." Fast gleichlautend sind die Vorwürfe, die die Kommune gegen den KSC erhebt, längst scheint es im Kleinkrieg nur noch vordergründig um die Sache zu gehen.