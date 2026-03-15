Wie spioniert man am besten das Training der gegnerischen Mannschaft aus, in diesem Falle die Einheiten des Karlsruher SC ? Der Laie kommt da auf verschiedene Ideen. Man könnte sich mit einem Fernglas in sicherer Distanz auf den Stadiontreppen positionieren, von dort aus kann man die Übungsplätze in Karlsruhe gut einsehen. Vernünftig erscheint es auch, sich mit KSC-Trikot, KSC-Schal und tief ins Gesicht gezogener KSC-Cap als Fan zu tarnen. Oder, vermutlich der Königsweg: sich in dem Container zu verstecken, in dem die Bälle und Trainingsmaterialien gelagert werden, und durch den Türspalt zu linsen.

TKKG und „Die drei ???“ wären vermutlich so an die Sache herangegangen; die Realität der Fußballspionage ist allerdings weniger spektakulär, wie die Badischen Neuesten Nachrichten nun vor dem Spiel des KSC beim 1. FC Kaiserslautern aufdeckten: „Der Herr mit Kaffeebecher und interessiertem Blick hatte sich ans äußerste Eck des Zuschauerbereichs zurückgezogen und schaute aufmerksam auf das Spielfeld. Zwischen ihm und dem zahlenmäßig überschaubaren Stammpublikum klaffte eine Lücke.“ Ein Kaffeebecher und eine Lücke reichten allerdings nicht als Tarnung: „Auch Christian Eichner war der Mann aufgefallen. Der Trainer des Karlsruher SC nahm den Tatverdächtigen kurzzeitig aus nächster Nähe in Augenschein, ehe er sich wieder seinen Spielern zuwandte.“

Besonderen Erkenntnisgewinn brachte die Aktion dem Kaffeetrinker nicht: Eichner ließ zwei gemischte Teams gegeneinander antreten, die eine Mannschaft mit Dreier-, die andere mit Viererkette. Torsten Lieberknecht, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, erklärte zudem, auf den Bericht angesprochen, einen Trainingsspion könnte er „nicht bestätigen“. Dann erzählte er allerdings plötzlich eine ganz andere Geschichte: „Ein Mitarbeiter“ sei auf ihn zugekommen, „er hatte Infos aus dem innersten Circle vom KSC, die uns vielleicht hätten helfen können“. Er habe jenen Mitarbeiter dann „zusammengefaltet“, das sei „hochgradig asozial“, meinte Lieberknecht: „Solche Sachen gehen nicht.“

Am Ende war der Mann mit dem Kaffeebecher also eventuell unschuldig, die Geschichte eine Ente, dann gilt allerdings mal wieder: Wenn es nicht wahr ist, ist’s doch gut erfunden. Denn der KSC weiß jetzt dank Lieberknecht, dass er womöglich einen sogenannten Maulwurf in seinen eigenen Reihen hat, auch Schläfer oder U-Boot genannt – den unangefochtenen König der Spione; der bräuchte dann auch gar keine Tarnung. Kaiserslautern gewann am Sonntag übrigens 3:0 – obwohl Lieberknecht nach eigenen Angaben gar nicht auf die Spionage-Informationen zurückgegriffen hatte.