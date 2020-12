Von Volker Kreisl

Ein Riesenkrach war das. Ein Feuerwerk, das am Nachthimmel donnerte, eine Kulisse, die toste. Rock-Hymnen über Champions, die erfolgreich "'til the end" kämpfen, überzogen dieses Stadion, diese gewaltige Skiflugschanze von Planica in den Bergen Sloweniens.

Okay, tatsächlich war niemand da, außer etwas Skisprungpersonal und außer einigen künstlichen Zuschauern, die auf den Rängen aus großen Screens herausjubelten und Fahnen schwenkten, aber nicht so sehr für die Sportler, als vielmehr fürs Fernsehpublikum.

Und doch ist es denkbar, dass an diesem Abend, als Karl Geiger aus Oberstdorf Skiflugweltmeister wurde, eine Party stieg. Denn der Allgäuer erzählte voller Rührung: "Die Momente auf dem Podest waren unbeschreiblich." Er! Karl Geiger! Ganz oben bei einem Großereignis, "und das beim Skifliegen, was mir glaub' keiner zugetraut hätte". Dazu kam noch ein weiterer Erfolg seines Teams, denn nebenbei gewann Geigers Hotelzimmer-Gefährte Markus Eisenbichler die Bronzemedaille: "Ich freu mich mega für Eisei", stieß Geiger hervor. Und überhaupt, egal wie die Umstände sind: "Genießen kann man so einen langen Sprung immer!"

Bedenkt man, wie beherrscht Geiger sonst wirkt, wie ausgeglichen er ist, wie bedächtig er sich über Fortschritte freut, wie cool er mit Niederlagen umgeht, dann muss das am Samstagabend auf dem obersten Podest ein Feuerwerk gewesen sein - nur dass es eben allein in ihm, dem Sieger, abging.

Die nächste rührende Geschichte: Bereits 2019 standen die beiden auf einem WM-Podest

Auch andere waren verblüfft über diese zwei Tage, zum Beispiel der Bundestrainer, Stefan Horngacher. Geiger hatte zu Beginn der Saison einen Podestplatz errungen, dann war er etwas außer Sichtweite der besten Plätze geraten, was auch mit einem zwischenzeitlichen Ausflug nach Hause zusammenhing. Nun war er zurück, machte seine Sache ordentlich in der Qualifikation, setzte sich an die Spitze des Klassements, aber an die Spitze kann man ja immer mal hinauf geweht werden. Auch Horngacher glaubte noch nicht so recht an diesen Erfolg, denn da waren ja noch die viel konstanteren Flieger des Dezembers: der Norweger Halvor Egner Granerud und eben Eisenbichler. Aber dann?

"Dann", sagte Horngacher, "kam der Karl aus der Kiste."

Keine Blöße hat der sich gegeben, vor allem mit dem dritten von vier Sprüngen hatte er seine beiden ärgsten Konkurrenten mit einem Vorsprung von 7,7 Punkten wohl etwas ernüchtert. Denn er demonstrierte, dass der Freitag ihm nicht nur einen Zufallserfolg gebracht hatte, sondern dass er diese Schanze verstanden hat. Vor allem den Druckpunkt am Tisch, auf dem man sich trotz der schnellen Anfahrt und des riesigen Radius' noch kräftig in die Luft katapultieren muss; und genauso auch diesen Knick ganz unten, über den man hinwegkommen muss, der manche zu früh auf den Schnee zwingt. Geiger flog im vierten Durchgang nicht mehr ganz so weit, aber es reichte schließlich, um einen halben Meter.

Die Skisprungsaison hat also noch gar nicht richtig angefangen und schreibt schon eine rührende Geschichte, vielleicht mit dem Titel: Das Fliegende Doppelzimmer (II). Teil eins war vor knapp zwei Jahren erschienen, da hatten die beiden auch auf einem WM-Podest gestanden: Eisenbichler ganz oben und Geiger eine Stufe drunter. Sie hatten damals erzählt, dass sie sich schon lange im Winter das Zimmer teilen, und dass sie ganz gut zusammenpassen, weil der eine (Eisenbichler) den anderen ein bisschen aufmischen, und der andere (Geiger) den einen wiederum ein bisschen auf den Boden holen kann. Im Idealfall befinden sie sich dann zum Wettkampf im Gleichgewicht.