Podcast „Und nun zum Sport“ : BVB mit neuem Trainer: „Kovac steht für eine gewisse Härte, das tut Dortmund gut“

3:0 in Lissabon, 6:0 gegen Union, aber auch eine Pleite gegen Bochum: Es gibt Anzeichen, was sich nach dem Trainerwechsel in Dortmund verändert haben könnte - und welche Probleme sich hartnäckig halten.