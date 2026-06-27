Am späten Freitagabend herrscht in Brooklyn Hai-Alarm. Die Haie tummeln sich vor allem auf der Mac Donough Street, Ecke Saratoga Avenue. Sie haben scharfe Zähne, spritzen mit ihren Bierflaschen der Marke „Super Bock“ und rufen „Hu, Hu, Hu, Hu, Haah!“
Kapverden bei der WM 2026Selbst in Brookyln kennen sie jetzt Vozinhas Mutter
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Die WM hat ihren Weltmeister der Herzen: Die Kapverden ziehen sensationell in die K.o.-Runde ein. Unterwegs in New York, wo den Außenseiter längst nicht nur Menschen in Hai-Kostümen feiern.
Von Boris Herrmann, New York
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