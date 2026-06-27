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Kapverden bei der WM 2026Selbst in Brookyln kennen sie jetzt Vozinhas Mutter

Lesezeit: 5 Min.

„Alle mögen uns plötzlich“: Kapverdische Fans in den USA schauen das entscheidende Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien - hier in Brockton, Massachusetts.
„Alle mögen uns plötzlich“: Kapverdische Fans in den USA schauen das entscheidende Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien - hier in Brockton, Massachusetts. Taylor Coester/Reuters

Die WM hat ihren Weltmeister der Herzen: Die Kapverden ziehen sensationell in die K.o.-Runde ein. Unterwegs in New York, wo den Außenseiter längst nicht nur Menschen in Hai-Kostümen feiern.

Von Boris Herrmann, New York

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Am späten Freitagabend herrscht in Brooklyn Hai-Alarm. Die Haie tummeln sich vor allem auf der Mac Donough Street, Ecke Saratoga Avenue. Sie haben scharfe Zähne, spritzen mit ihren Bierflaschen der Marke „Super Bock“ und rufen „Hu, Hu, Hu, Hu, Haah!“

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Kapverden-Torhüter Vozinha
:Die Leistung seines Lebens

Der 40-jährige Torhüter Vozinha ist der Mann des Spiels beim sensationellen 0:0 der Kapverden gegen Spanien. Nach der Partie kommen ihm die Tränen – auch, weil seine Mutter nicht in die USA einreisen konnte.

Von Martin Schneider

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