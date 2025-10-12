Am Montag begehen die kaum mehr als 530 000 Einwohner der Inselrepublik Kap Verde einen offiziellen Feiertag, er wurde umständehalber ausgerufen. Die „Blauhaie“ – „os Tubarões Azuis“, wie sie in der portugiesischen Landessprache heißen – haben es in der eigenen Hand, die Qualifikation für die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 perfekt zu machen. Und da der Gegner im Nationalstadion von Praia Eswatini heißt, ehemals Swasiland, stehen die Chancen auf einen Heimsieg am letzten Spieltag der Afrika -Gruppe D alles andere als schlecht. Eswatini ist bislang sieglos. Mit drei Punkten hätte Kap Verde den Gruppensieg und die WM-Teilnahme sicher. Bei einem Unentschieden könnte Kamerun noch an Kap Verde vorbeiziehen.

„Es wäre ohne Frage einer der wichtigsten Einschnitte in der Geschichte Kap Verdes, vergleichbar nur mit der Abschaffung des Einparteiensystems und fast so bedeutsam wie die Unabhängigkeit von Portugal aus dem Jahr 1975“, sagt Tony Araujo, 51. Er lebt seit seinem 17. Lebensjahr in New York und arbeitet dort als Fußballagent. Geboren wurde er allerdings auf Fogo, auf einer der zehn bewohnten, vom Atlantik umspülten kapverdischen Inseln. Und es reichen nur ein paar Minuten am Telefon, um zu spüren, dass in ihm das sprichwörtliche Fogo lodert, das „Feuer“, wenn er über die Heimat spricht. Egal, ob er an den Sklavenhandel oder die Walfänger vergangener Jahrhunderte erinnert, an die 2011 verstorbene, zauberhafte Sängerin Cesária Évora, an die deutschen Ingenieure, die auf Fogo in den Entsalzungsanlagen arbeiten, auf dass auf der kargen Insel genug Trinkwasser vorhanden ist. Oder über die Namen illustrer Fußballer mit kapverdischen Wurzeln.

Die Liste ist lang. Sie umfasst Legenden wie José Ramos Delgado, der an der Seite von Pelé beim FC Santos spielte. Oder wie Schwedens Henrik Larsson, Manchester Uniteds Patrice Evra, den französischen Weltmeister Patrick Vieira, aktuelle portugiesische Nationalspieler wie Nélson Semedo, den früheren Bayern-Profi Renato Sanches, Weltklasse-Linksverteidiger Nuno Mendes (Paris Saint-Germain). Auch Cristiano Ronaldo hat eine Uroma, die auf Kap Verde geboren wurde. Beim 0:2 Portugals im Jahr 2015 gegen die frühere Kolonie war Ronaldo nicht dabei. Wohl aber bei einem 0:0 im Jahr 2010.

„Auf den Straßen sind ein Enthusiasmus, eine Kraft und eine ansteckende Energie zu spüren, wie ich es noch nie erlebt habe“, sagt Torwart Vozinha

„Als wir Kinder waren, haben wir die WM gesehen und uns immer eine Lieblingsmannschaft gesucht“, sagt Ianique dos Santos Tavares, genannt Stopira, der SZ am Telefon. „Aber natürlich haben wir immer auch unsere eigenen Träume geträumt. Erst mit einer Teilnahme am Afrika-Cup, den wir erstmals 2013 erreichten, dann mit einer Teilnahme an der WM. Und jetzt ist er ganz nah“, erklärt der Führungsspieler Kap Verdes.

Diesen Traum spüre und sehe er beim Blick aus dem Fenster und vor der Tür des Mannschaftshotels auf Santiago. Dort türmten sich die Fans, „um uns zu unterstützen“, berichtet der Verteidiger des portugiesischen Zweitligisten SC União Torreense. „Aber sie sind auch dort, um Eintrittskarten zu erflehen: Die Tickets für das Spiel am Montag sind schon lange vergriffen.“ Torwart Vozinha, 39, ergänzt im Telefongespräch: „Auf den Straßen sind ein Enthusiasmus, eine Kraft und eine ansteckende Energie zu spüren, wie ich es noch nie erlebt habe.“

Praia hat 140 000 Einwohner, das Estádio Nacional der Hauptstadt fasst 30 000 Zuschauer, die nicht vergessen haben, dass der Referee beim 3:3 in Libyen am Mittwoch den Siegtreffer aberkannte, der bereits die Qualifikation bedeutet hätte. „Die Hoffnung ist groß wie das Meer, das uns umarmt“, heißt es in der Nationalhymne. Der Verband FCF bittet inständig, gegen Eswatini von einem Platzsturm abzusehen. Vor, während und nach dem Spiel.

Denn: Es sei eben mehr als nur Hoffnung, die auf Kap Verde zu spüren ist, sagt Stopira. Es herrsche „ansiedade“, ein Wort, das innere Unruhe beschreibt, die unter den Spielern „frio na barriga“ verursache, wörtlich: Kälte im Bauch. Im übertragenen Sinne: Schmetterlinge im Bauch.

Was man verstehen kann. Bis tief in die 1980-er Jahre hinein trug Kap Verde kaum Länderspiele aus, der Verband hatte kein Geld, um Nationalspieler einzufliegen. Seit gut einem Vierteljahrhundert wurde mit Mitteln der Regierung und Fördergeldern des Weltverbandes Fifa vieles professionalisiert – vor allem: das Scouting. Kap Verde suchte gezielt nach Spielern der immensen kapverdischen Diaspora.

Zum Beispiel: Stürmer Dailon Livramento, der in der WM-Qualifikation das Siegtor beim überraschenden 1:0-Sieg gegen Kamerun schoss. Oder Innenverteidiger Roberto „Pico“ Lopes (Shamrock Rovers/Schottland), der vom früheren Nationaltrainer Rui Aguas über ein Sozialnetzwerk rekrutiert wurde.

Kap Verde wäre der kleinste WM-Teilnehmer nach Island

„Ich hatte während meines Studiums ein LinkedIn-Profil erstellt, aber nie wirklich darauf geachtet“, sagte Lopes der Nachrichtenagentur Reuters. Er erhielt eine auf Portugiesisch verfasste Nachricht vom damaligen Trainer Rui Aguas und ignorierte sie, weil er dachte, es sei Spam: „Etwa neun Monate später schrieb er mir erneut und fragte: ‚Hallo Roberto, hast du dir schon überlegt, was ich dir gesagt habe?‘ Und darin stand im Grunde: ‚Wir suchen neue Spieler für die kapverdische Nationalmannschaft. Würdest du dich für Kap Verde entscheiden?‘ Ich war total begeistert!“

Wie groß der potenzielle Fundus im nicht kapverdischen Ausland ist, zeigt allein ein Blick in die USA. Die Vereinigten Staaten haben mehr kapverdische Einwanderer als die Inseln Einwohner. Auch in Spanien, Frankreich und vor allem in Portugal leben viele Kapverdier. Was womöglich relativiert, dass Kap Verde nach Island das kleinste Land wäre, das sich je für eine WM qualifizieren konnte.

„Wir haben sehr viel technische Qualität im Team“, sagt Stopira ins Telefon, „ich bin sicher, dass eine WM-Qualifikation uns noch mehr in den Fokus rücken, unseren jungen Spielern auch in anderen Ländern Türen öffnen würde.“ Auch Torwart Vozinha, der mehr als 80 Länderspiele hat, ist sich sicher: „Eine Qualifikation würde uns in jeder Hinsicht auf ein anderes Niveau heben.“

Vozinha ist einer der Vertrauensleute des seit Januar 2020 amtierenden Trainer Bubista, der bürgerlich auf den Namen Pedro Leitão Brito hört und einst selbst Innenverteidiger der Blauhaie war. „Wir haben bewiesen, dass wir mit jedem mithalten können, auch mit Mannschaften, die viel mehr Ressourcen haben als wir. Und das ist etwas, worauf wir stolz sein können“, sagte Bubista der englischen Zeitung The Times. „Ich habe immer gewusst, dass wir es eines Tages in der eigenen Hand haben würden, uns für eine WM zu qualifizieren. Dies wird das prägendste Spiel unseres Lebens“, sagt wiederum Vozinha. Wenn sie gegen Eswatini gewinnen sollten, dürfte der Feiertag auf Kap Verde über den Montag hinaus reichen.