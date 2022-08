Weltmeisterin Andrea Herzog ist beim Kanuslalom-Weltcup im französischen Pau auf Rang sechs gefahren. Die Leipzigerin leistete sich am Sonntag auf dem anspruchsvollen Kurs gleich am ersten Tor einen Fehler und berührte die Stangen noch an Tor 21 und 24 - somit war sie chancenlos im Kampf um die Podestplätze. Die Augsburgerin Elena Lilik, die im Kajak zuvor im Halbfinale scheiterte, berührte die Stangen zweimal und wurde Achte. Der Sieg ging an die fehlerfrei fahrende Tschechin Gabriela Satkova. Bei den Männern kam Noah Hegge aus Augsburg mit vier Strafsekunden als bester Deutscher auf Rang zehn. Wie Tim Bremer (KST Rhein-Ruhr) und Stefan Hengst (KR Hamm) im Kajak verpassten die Canadier Timo Trummer (Zeitz), Benjamin Kies (BSV Halle) und Lennard Tuchscherer (Leipziger KC) allesamt das Finale.