Der Olympia-Dritte Sideris Tasiadis von den Kanu-Schwaben Augsburg hat bei der Kanuslalom-EM im slowakischen Liptovsky-Mikulas Silber gewonnen. Nach einem fehlerfreien Lauf ging der 32 Jahre alte Routinier zunächst in Führung, unmittelbar nach ihm setzte der slowenische Olympiasieger Benjamin Savsek aber die nächste Bestzeit. "Ich bin wieder in meinem Renn-Modus, auch wenn kleine Fahrfehler waren", sagte Tasiadis, der eine gelungene Generalprobe für die Heim-WM vom 26. bis 31. Juli im Augsburger Eiskanal hinlegte. Bei den Frauen musste sich Weltmeisterin Elena Lilik aus Augsburg mit Rang fünf begnügen, zufrieden mit Platz neun war Nele Bayn, mit dem Finaleinzug sicherte sich die Leipziger EM-Debütantin das WM-Ticket. Am Vortag gingen die Kajakfahrer leer aus. Olympia-Dritte Hannes Aigner wurde nur Dreizehnter. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ricarda Funk verpasste sogar das Finale. Die 30-Jährige vom KSV Bad Kreuznach kam nach vier Strafpunkten nicht über Platz 14 im Halbfinale hinaus. Auch die WM-Zweite und Doppelstarterin Lilik hatte als Halbfinal-Elfte das Finale verpasst.