Die erfolgsverwöhnten deutschen Rennkanuten sind bei der WM in Mailand ohne Titelgewinn geblieben. Auch die Olympiasieger Jacob Schopf und Max Lemke mussten sich mit Rang drei im Kajak-Zweier trösten. Die Favoriten vom KCPotsdam hatte bei Dauerregen 0,66 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Ungarn. „Es war ein schwieriges Rennen, wir sind nicht in den Flow gekommen“, sagte Lemke.