Die erfolgsverwöhnten deutschen Rennkanuten sind bei der WM in Mailand ohne Titelgewinn geblieben. Auch die Olympiasieger Jacob Schopf und Max Lemke mussten sich mit Rang drei im Kajak-Zweier trösten. Die Favoriten vom KCPotsdam hatte bei Dauerregen 0,66 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Ungarn. „Es war ein schwieriges Rennen, wir sind nicht in den Flow gekommen“, sagte Lemke.
Der Kajak-Zweier der Frauen mit Paulina Paszek und Pauline Jagsch gewann am Abschlusstag ebenfalls WM-Bronze. Im Kajak-Einer über 500 Meter wurde Tom Liebscher-Lucz, der im Vierer drei Olympiasiege erpaddelte, beim Sieg des Tschechen Josef Dostal Fünfter. „Das Rennen hat die Saison widergespiegelt“, sagte der siebenmalige Weltmeister.