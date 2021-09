Die deutschen Slalomkanuten um den Olympia-Dritten Hannes Aigner haben zum Auftakt der WM in Bratislava eine Medaille verpasst. Aigner, Noah Hegge (beide Augsburg) und Stefan Hengst (Hamm) lagen im Kajak-Teamwettbewerb am Mittwoch auf Goldkurs, hatten dann allerdings Pech mit dem Wind - und landeten nach einer 50- Sekunden-Strafe aufgrund eines Befahrungsfehlers am Ende nur auf Platz 16. "Ich war auf Sieg gefahren. Ohne Wind hätte es auch gepasst", sagte Hengst. Kajak-Bundestrainer Thomas Apel ergänzte: "Bis Tor 16 lief alles gut. Dann kam die Windböe, das Tor wurde nach unten gedrückt, und dann war die Freude im Ziel relativ kurz." Nachdem klar war, dass die Deutschen zurückgestuft werden, ging Gold an Frankreich, vor der Slowakei und Slowenien.