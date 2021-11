Jens Perlwitz ist neuer Präsident des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV). Der 73-jährige Kasseler wurde am Samstag auf dem Verbandstag in Leipzig einstimmig zum Nachfolger von Thomas Konietzko gewählt. Konietzko war nach elf Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten, nach dem er kürzlich zum Vorsitzenden des Weltverbandes ICF gewählt worden war. Er wolle ein Präsident aus der Mitte sein, sagte der bisherige Vize-Präsident für Leistungssport, der dem Verband für die kommenden vier Jahre vorsteht. Der 58-jährige Konietzko aus Wolfen in Sachsen-Anhalt wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt.