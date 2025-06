Jacob Schopf und Max Lemke haben bei den Europameisterschaften in Racice die erste Goldmedaille für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) gewonnen. Das Olympiasieger-Duo von Paris wurde im K2 über 500 m seiner Favoritenrolle gerecht und siegte knapp vor Tschechien und Italien. Damit betrieben Schopf und Lemke nach der Enttäuschung im Vierer eindrucksvoll Wiedergutmachung. Am Samstag hatte das favorisierte deutsche Boot um Schlagmann Max Rendschmidt, Anton Winkelmann sowie Schopf und Lemke nach dem Olympia-Erfolg in Paris und WM-Gold 2023 lediglich Rang vier belegt. Der Frauen-Vierer mit Paulina Paszek, Katharina Diederichs, Pauline Jagsch und Hannah Spielhagen gewann am Samstag nach Silber in Paris in veränderter Besetzung Bronze, dazu holten Paszek und Jagsch am Sonntag im Zweier über 500 m Silber hinter Polen. Sehr erfolgreich waren die deutschen Para-Kanuten mit zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze.