Sebastian Brendel, 34, hat bei den Kanu-Europameisterschaften in München mit Partner Tim Hecker den nächsten Erfolg gefeiert. Zwölf Tage nach dem WM-Triumph in Kanada gewann das Duo am Freitag auch auf der Olympiaregattastrecke im Zweier-Canadier über die olympische 1000-Meter-Distanz. Brendel/Hecker verwiesen Italien und Ungarn auf die Plätze zwei und drei. "Wir sind froh, dass wir im ersten Finale gleich die Goldmedaille einfahren konnten", sagte Brendel. Am ersten EM-Finaltag siegten die Crews des Deutschen Kanu-Verbandes zudem in zwei nicht-olympischen Bootsklassen: Der Vierer mit Tobias Schultz, Tom Liebscher, Martin Hiller und Felix Frank gewann über 1000 Meter. Jacob Schopf war Schnellster im Einer über 500 Meter. Im Parakanu wurde Katharina Bauernschmidt Dritte in der Startklasse VL2. Lillemor Köper und Esther Bode sicherten sich Gold und Silber in der Startklasse VL1.