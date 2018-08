25. August 2018, 22:04 Uhr Kanu Das Stechpaddel als Zepter

Sebastian Brendel wird zum vierten Mal Weltmeister im Canadier über 1000 Meter. Er profitiert auch davon, dass es an der portugiesischen Küste zur Abwechslung mal windstill ist.

Von Barbara Klimke, Montemor-o-Velho/München

Diesmal kippte er nicht vor Erschöpfung über Bord wie am Tag zuvor. Diesmal blieb er knien in seinem Boot und streckte dann mit letzter Kraft, ermattet, aber lächelnd, vier Finger der Kamera entgegen. Einen für jeden Weltmeistertitel auf der 1000-Meter-Distanz im Canadier: kleiner Finger für 2014 in Moskau; Ringfinger für 2015 in Mailand; Mittelfinger für 2017 in Racice; Zeigefinger für 2018, das Rennen am Samstag in Montemor-o-Velho. Und Sebastian Brendel hätte, ohne zu untertreiben, auch noch die beiden Daumen dazu nehmen können, weil er 2012 und 2016 zusätzlich jeweils Olympiasieger war.

Die 1000-Meter-Strecke ist zweifellos das Herrschaftsgebiet von Sebastian Brendel, 30, aus Potsdam, sein Hoheitsgewässer, das er mit dem Stechpaddel als Zepter regiert: "Er ist der absolute König", sagte der Brasilianer Isaquias Queiroz dos Santos anerkennend, der als Zweiter, mit fast einer Bootslänge Rückstand über die Ziellinie schoss.

Am Tag zuvor hatte dos Santos als Sieger in einem WM-Finale noch vor Brendel gelegen, aber da ging es nur um die Hälfte der Distanz. Beim strapaziösen Kilometerpaddeln am Samstag indes ließ Brendel dann dem gesamten Feld nicht den Hauch einer Chance. Als wolle er die Konkurrenz in Schockstarre versetzten, schoss der König der Canadier los. Mit souveräner Willkür schien er die Regel auszuhebeln, wonach man sich auf der Langstrecke seine Kräfte einzuteilen hat. Es wurde ein Start-Ziel-Sieg, weil Brendels Taktik nur darauf ausgerichtet war, die Gegner, "nicht mehr rankommen zu lassen", wie er später den Fernsehsendern sagte, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Vier WM-Titel nacheinander, so etwas war zuvor nur dem Canadier-Spezialisten Andreas Dittmer aus Neubrandenburg (2000 bis 2005) und Ivan Klementiew aus Lettland (1989 bis 2004) geglückt.

Unmittelbar nach Brendels Gold gewinnt Max Rendschmidt Silber

Dabei war er mit leiser Skepsis nach Portugal aufgebrochen, zu einer Anlage, an die er ungute Erinnerungen hat. Vor fünf Jahren hatte er dort unliebsame Erfahrungen mit einem bei Kanuten gefürchteten Wetterphänomen namens "Rechtswind" gemacht. In Montemor-o-Velho, westlich von Coimbra, bläst es oft vom Atlantik her, die Kanuten spüren das als Seitenwind. Für Canadier-Spezialisten, die ihr Paddel immer nur an einer Seite eintauchen, kann das dann besonders unangenehm werden, wenn sie wie Brendel Linkspaddler sind. Die Strecke sei "teilweise unfair", hatte er vor den Rennen gesagt, weil es ihn dort 2013 bei einer Europameisterschaft auf Platz sechs verblasen hatte - bis heute die schlechteste Platzierung auf seiner 1000-Meter-Paradestrecke.

Die Anlage in Montemor-o-Velho ist relativ neu, es fehlt der schützende Baumbestand, hat Brendels Kollege Max Rendschmidt dieser Tage aus Portugal berichtet. Diesmal haben die WM-Organisatoren deshalb vorsichtshalber Windsegel an der Strecke errichtet. Eine Maßnahme, ganz im Sinne Brendels, die am Samstag aber wirkungslos war, weil es auf wundersame Weise windstill am Wasser geblieben ist: "Faire Bedingungen", wie der Weltmeister zufrieden feststellen durfte.

Davon hat auch Rendschmidt, 24, profitiert, der unmittelbar nach Brendel im Kajak-Einer ins Rennen ging, ebenfalls über die 1000-Meter-Distanz. Für Rendschmidt aus Essen war es das erste WM-Finale als Solist. Er ist zwar Doppel-Olympiasieger, weil er 2016 in Rio mit Partner Marcus Groß im Kajak-Zweier und zudem im Vierer, dem Flaggschiff der Kanuten, triumphierte. Aber in einem Erfolgsmilieu wie beim Deutschen Kanu-Verband (DKV) kann daraus niemand Privilegien oder etwa den Anspruch auf sein Wunschboot ableiten. "Der Einer", sagt Rendschmidt, "ist bei uns immer stark umkämpft." Im Frühjahr musste er sich diesmal mit seinem Kumpel aus dem Vierer, Tom Liebscher, um den Platz duellieren. Nur der Sieger durfte das olympische 1000-Meter-Rennen bei der WM bestreiten. Am Samstag ist Rendschmidt nur knapp hinter dem Schnellsten, dem Portugiesen Fernando Pimenta, ins Ziel gekommen - ausgepumpt und glücklich: "Bei der ersten WM-Teilnahme im Einzel gleich Silber zu gewinnen, ist unbeschreiblich."

Unbehelligt von tückischen Rechts- und Seitenwinden paddelten auch die Kolleginnen Jasmin Fritz und Steffi Kriegerstein im Kajak-Zweier über 500 Meter zu WM-Bronze. Franziska Weber und Tina Dietze wurden Weltmeisterinnen in der nicht-olympischen 200-Meter-Kategorie. Sebastian Brendel, der König der Canadier, greift am Sonntag noch einmal auf der Marathon-Distanz (5000 Meter) zum Stechpaddel, seinem Zepter. Und Rendschmidt, der Ausdauerspezialist, wird vorn im Vierer die Schlagfrequenz bestimmen. So ist das in diesem Sport: Ihre Hoheitsgewässer müssen sich die Kanuten jeden Tag aufs Neue erobern.