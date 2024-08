Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel, 36, ist mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg direkt ins Halbfinale eingezogen, das am Freitag stattfindet. Der Potsdamer überzeugte über 1000 Meter bei seiner vierten Olympia-Teilnahme wie zu seinen besten Zeiten. Im Nautical Stadium von Vaires-sur-Marne fuhr er im stark besetzten Vorlauf souverän vorneweg. Er hatte auf seiner Paradestrecke Gold in London 2012 und in Rio de Janeiro 2016 gewonnen.