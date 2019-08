Hamburg (dpa/lno) - Die Kanupolo-Damen vom Alster Canoe Club sehen den deutschen Meisterschaften von Freitag bis Sonntag in Brandenburg an der Havel zuversichtlich entgegen. Der Titelverteidiger trifft als Zweiter nach der Punktrunde im Viertelfinale auf den KSVH Berlin (7.) Gespielt wird nach dem Modus "best of three".