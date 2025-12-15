Zum Hauptinhalt springen

Mehr Promifaktor war im Football nie: Chiefs-Tight-End Travis Kelce und seine Verlobte, die Pop-Ikone Taylor Swift, feierten den Superbowl-Triumph 2024 öffentlichkeitswirksam im Final-Stadion von Las Vegas.
Der verwegene Quarterback Patrick Mahomes und der Taylor-Swift-Verlobte Travis Kelce führten die Kansas City Chiefs von Triumph zu Triumph. Jetzt verpassen sie die Playoffs. Es ist das Ende einer Ära, Kreuzbandriss inklusive.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es waren maximal symbolische Bilder, die vom Ende der Ära der Kansas City Chiefs kündeten: am 14. Dezember 2025, 15.35 Uhr, live zu sehen auf dem TV-Sender CBS. 23 Sekunden waren noch zu spielen gegen die Los Angeles Chargers, 13:16 lagen die Chiefs hinten. Bei einer Niederlage würden sie die Playoffs der nordamerikanischen Footballliga NFL verpassen. Zum ersten Mal seit zehn Jahren, nach drei Super-Bowl-Triumphen in den vergangenen sechs Jahren sowie zwei weiteren Finalteilnahmen. Für solch eine Regentschaft hat das US-amerikanische Sportpublikum die „Dynastie“ erfunden, als würde es sich um feudale Herrscher handeln statt um Männer, die sich um ein Kunststoffei balgen.

