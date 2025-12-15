Es waren maximal symbolische Bilder, die vom Ende der Ära der Kansas City Chiefs kündeten: am 14. Dezember 2025, 15.35 Uhr, live zu sehen auf dem TV-Sender CBS. 23 Sekunden waren noch zu spielen gegen die Los Angeles Chargers, 13:16 lagen die Chiefs hinten. Bei einer Niederlage würden sie die Playoffs der nordamerikanischen Footballliga NFL verpassen. Zum ersten Mal seit zehn Jahren, nach drei Super-Bowl-Triumphen in den vergangenen sechs Jahren sowie zwei weiteren Finalteilnahmen. Für solch eine Regentschaft hat das US-amerikanische Sportpublikum die „Dynastie“ erfunden, als würde es sich um feudale Herrscher handeln statt um Männer, die sich um ein Kunststoffei balgen.