Der deutsche Rekordmeister verkündet auf seiner Vereinswebseite den Kauf des englischen Nationalstürmers. Zuvor hatten ihn mitten in der Nacht bereits mehrere Fans an der Säbener Straße empfangen.

Der Transfer von Stürmer Harry Kane (30) zum FC Bayern ist perfekt. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft unterschrieb einen bis 2027 gültigen Vertrag, das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mit. Vorausgegangen waren lange Verhandlungen mit Kanes Heimatverein Tottenham Hotspur. Kane wird die Rückennummer neun erhalten.

"Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein", wird Kane in der Mitteilung zitiert.

Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, sagte: "Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird." Der Angreifer sei "von Beginn an unser absoluter Wunschspieler" gewesen, "der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Clubs passt".

Der 30-Jährige soll mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten und ist damit der erste Transfer dieser Dimension in der Bundesliga. Offizielle Angaben zu dem XXL-Transfer lagen zunächst nicht vor. Ob Kane bereits beim Supercup am Samstag gegen RB Leipzig zum Kader zählt, war zunächst unklar. Kane steigt mit Abstand zum teuersten Einkauf der Bundesliga auf. Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernández, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet hatte. Der Linksverteidiger wurde in diesem Sommer aber für rund 50 Millionen Euro inklusive Boni an Paris Saint-Germain abgegeben.

Zuvor hatte Harry Kane seinen Medizincheck absolviert. Videos vom Freitagabend zeigen, wie der 30 Jahre alte Stürmer zu später Stunde am Vereinsgelände des deutschen Fußball-Rekordmeisters an der Säbener Straße eintrifft, wo ihn Fans erwarten. Zuvor war der bisherige Angreifer der Tottenham Hotspur und Kapitän der englischen Nationalmannschaft mit einer Privatmaschine nach knapp anderthalb Stunden Flugzeit aus London auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen nahe München eingetroffen. Von dort wurde er zum ersten Teil seines Checks in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Nationalspieler Thomas Müller hat unterdessen Harry Kane schon vor der offiziellen Bekanntgabe beim deutschen Rekordmeister willkommen geheißen. "Was für ein Blockbuster-Transfer für unseren FC Bayern", schrieb der Weltmeister von 2014 am Samstagmorgen auf seinem Instagram-Kanal und ergänzte: "A warm welcome to @HarryKane an dieser Stelle."