Harry Kane beim FC Bayern „Ich denke, sie sind zufrieden mit mir“ 27. September 2025, 13:51 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

100 Millionen Euro hat er gekostet, 100 Tore hat er schon für die Bayern erzielt: Harry Kane. (Foto: Alexander Beier/AFP)

Er trifft, und trifft, und trifft und hält eine Dankesrede wie bei der Oscar-Nacht. Harry Kane ist auch gegen Bremen der Spieler des Abends. Und ganz beiläufig erwähnt er die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung in München.

Von Philipp Schneider

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback