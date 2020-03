Die Sportwelt steht wegen Corona still? Nein, acht Großmeister ermitteln in Russland den Herausforderer für Schach-Weltmeister Magnus Carlsen. Dabei gibt es zwei klare Favoriten.

Die Verantwortlichen geizten nicht mit bizarr klingenden Worten. Der Gouverneur teilte mit, wie toll alles vorbereitet sei für das Kandidatenturnier. Der frühere Weltmeister Anatolij Karpow erklärte, dass die Bedingungen für die Spieler einfach großartig seien. Und Arkadij Dworkowitsch, der Präsident des Schach-Weltverbandes Fide, sagte: "Dies ist ein großes Ereignis nicht nur für die Schachwelt, sondern möglicherweise für die gesamte Sportgemeinschaft."

Überall werden aufgrund der globalen Corona-Pandemie Veranstaltungen abgesagt. Aber die Fide will eines ihrer wichtigsten Turniere des Jahres wie geplant durchziehen. In einem Fünf-Sterne-Hotel in der russischen Millionen-Stadt Jekaterinburg treffen in den kommenden drei Wochen die beiden Favoriten Fabiano Caruana (USA) und Ding Liren (China) sowie sechs weitere Großmeister aufeinander und ermitteln, wer im WM-Kampf im November den Titelträger Magnus Carlsen aus Norwegen herausfordern darf.

Dabei beschloss selbst der russische Sport am Montag nach längerem Zögern gravierende Schritte, nachdem die offiziell bisher eher niedrigen Zahlen weiter angestiegen waren. Das nationale Sportministerium untersagte Veranstaltungen, auch der Fußballbetrieb soll vorerst ruhen. Die Fide hingegen begnügt sich bisher damit, die Zuschauer auszuschließen und einige logistische Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Zudem verweist sie darauf, dass alle Beteiligten - Spieler, berichtende Journalisten, das Personal des Organisationsteams - negativ aufs Virus getestet worden seien.

Und natürlich stehe man in ständigem Kontakt mit den Behörden. Dabei hatte die Corona-Krise auf die Spieler und das Teilnehmerfeld durchaus Konsequenzen. Der chinesische Mitfavorit Ding Liren sollte sich aufgrund der Lage in seinem Heimatland schon vor ein paar Wochen nach Russland begeben. 14 Tage lang verbrachte er in Quarantäne, unter Dauer-Aufsicht eines Mediziners in einem Sanatorium nahe Moskau. Teymur Radjabov (Aserbaidschan) zog mit Blick auf seine Gesundheit vor anderthalb Wochen seine Teilnahme zurück. Sein Ersatzmann Maxime Vachier-Lagrave aus Frankreich flog gerade noch rechtzeitig am Mittwoch an den Ural - einen Tag später hätte er sich wie alle anderen Einreisenden aus Spanien, Deutschland oder Frankreich in zweiwöchige Quarantäne begeben müssen.

Fast drei Wochen lang soll das Turnier nun dauern, falls die weiteren Folgen des Virus das zulassen. Den WM-Herausforderer in einem solchen Achterturnier zu ermitteln, ist im Schach seit den Fünfzigerjahren Tradition, aber es zieht sich. 14 Partien stehen an, jeder spielt zweimal gegen jeden. Manche Teilnehmer dürften dabei aber etwas abfallen. So zählt zu den acht Startern der Russe Kirill Alexejenko, obwohl er nur auf Rang 39 der Weltrangliste liegt. Aber Russland ist Ausrichter, deswegen steht dem Land eine Wildcard zu. Das mag für die Vermarktung eines solchen Events gut sein, wenn eine Ausrichternation sicherstellen kann, dass sie auch vertreten ist. Aber für das Turnier in Jekaterinburg waren ohnehin zwei Russen qualifiziert: Jan Nepomnjaschtschi und Alexander Grischuk. Von daher hätten die Organisatoren die Wildcard auch an einen stärkeren Spieler vergeben können.

Nepomnjaschtschi und Grischuk pflegen beide einen unkonventionellen Spielstil, haben aber nur Außenseiterchancen. Das gilt ebenso für den Niederländer Anish Giri, den Remis-König der Kandidatenturniere (14 Mal in 14 Partien 2016), und für Nachrücker Vachier-Lagrave, der kurioserweise erstmals bei einem Kandidatenturnier dabei ist, obwohl er zuletzt nicht mehr so stark auftrat wie vor einigen Jahren. Die größte Unbekannte ist der Chinese Wang Hao: Schon vor ein paar Jahren war er in der erweiterten Weltspitze, dann sah es so aus, als sei er nur noch Semi-Profi und konzentriere sich auf seine Trainertätigkeit. Doch im Vorjahr gewann er das große Turnier auf der Isle of Men und qualifizierte sich so direkt für Jekaterinburg.

Aber der Favoritenstatus ist klar verteilt. Der Amerikaner Caruana ist schon fast zwei Jahre hinter Carlsen die Nummer zwei in der Weltrangliste, zuletzt bewies er seine starke Form, als er das prestigeträchtige Turnier in Wijk aan Zee klar gewann. Er entschied bereits das vergangene Kandidatenturnier in Berlin für sich und lieferte dann Carlsen einen großen WM-Kampf, als im November 2018 alle zwölf Partien mit regulärer Spielzeit remis endeten. Im Tiebreak bei Partien mit verkürzter Bedenkzeit aber hatte er keine Chance gegen den Norweger.

Das ist ein Grund, warum sich mancher in der Schachszene wünscht, dass nun Ding Liren siegt. Der Chinese aus Wenzhou, der seit Jahren unter der Erwartung spielt, der erste Schach-Weltmeister seines Landes zu werden, entwickelte sich kontinuierlich und ist ähnlich stark wie Caruana. Aber sein Können im Schnellschach ist deutlich besser. Damit würde er im November der unangenehmere Gegner für Carlsen sein.