Kamerun gegen Serbien:Schon wieder rettet ein Neuner das Spiel

Von Felix Haselsteiner

Tradition und Moderne sind in vielerlei Hinsicht die bestimmenden Themen dieser Weltmeisterschaft im Zwiespalt von alter Fußballwelt und neuer Scheinwelt, nur beschränken sich die Debatten bisher vor allem auf all das, was nicht auf dem Rasen stattfand. Rein fußballerisch betrachtet gewinnt die Moderne, daran zweifelt eigentlich kaum noch jemand - außer Rigobert Song.