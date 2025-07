Wegen der Feuergefechte in der Grenzregion zwischen Thailand und Kambodscha behält der Deutsche Volleyball-Verband die Sicherheitslage vor der Frauen-WM genau im Blick. „Wir prüfen aktuell mit dem Auswärtigen Amt und der FIVB, ob Auswirkungen auf das Turnier erwartet werden“, teilte der Verband auf Anfrage mit. Die Weltmeisterschaft soll am 22. August in Thailand beginnen. Der Weltverband FIVB teilte mit, dass er die sich entwickelnde Situation in der Region aufmerksam beobachte. Derzeit sei die WM wie geplant vorgesehen.