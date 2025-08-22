Der deutsche Kajak-Vierer hat ein Jahr nach dem Olympiagold von Paris bei der Weltmeisterschaft in Mailand eine Medaille knapp verpasst. Das Paradeboot des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) kam wie schon zuletzt bei der EM im tschechischen Racice nach 500 Metern auf Platz vier ins Ziel. 24Hundertstelsekunden fehlten den Titelverteidigern beim Sieg des portugiesischen Bootes auf das Podest. Silber ging an Ungarn, Bronze an Spanien.

Für den Männer-Vierer, der vor zwei Jahren bei der vorherigen WM in Duisburg triumphiert hatte, war es nach der EM die nächste Enttäuschung. Schon auf dem Weg in den WM-Endlauf hatten die Kanuten einen Umweg nehmen müssen. Das Quartett mit Schlagmann Max Rendschmidt sucht in dieser Saison noch seine Topform. Im Vergleich zu den Sommerspielen sitzt Anton Winkelmann für Tom Liebscher-Lucz neu im Boot.

Außerdem verpassten am Freitag Jakob Thordsen im K1 über 1000 Meter genau wie Estella Damm über 500 Meter in ihren Halbfinals jeweils den Einzug in den Endlauf. Für beide geht es im B-Finale noch um eine gute Platzierung. Am Samstag kämpfen der Canadier-Vierer über 500 Meter und David Bauschke im C1 über 1000 Meter um Medaillen.