Der Augsburger war zuvor in einem internationalen Einzelwettkampf nie besser als auf Rang sechs platziert gewesen. Seine Klubkollegin Elena Lilik stürzte sich spontan ins Wasser, um mit ihm zu jubeln. Sie selbst hatte kurz zuvor und fünf Tage nach ihrem Silbercoup im Canadier denkbar knapp eine weitere Medaille verpasst. Im Finale wurde die 25-Jährige hinter der Australierin Noemie Fox, Angele Hug aus Frankreich und der Britin Kimberley Woods Vierte.

Lilik war eigentlich als Dritte über die Ziellinie gefahren, aber wegen eines Fehlers an Tor zwei zurückversetzt. Nachdem Stefan Hengst als vierter deutscher Starter bereits am Sonntag gescheitert war, schied Ricarda Funk am Montag im Viertelfinale aus. Die Spiele von Paris enden für das Slalomteam des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) also mit zwei Medaillen. In Tokio hatten die Slalomkanuten in allen vier Wettkämpfen eine Medaille geholt.

Am Dienstag starten die Läufe der Rennsport-Kanuten. Beim Kajak-Cross stürzen sich vier Starter gleichzeitig von einer Rampe ins Wasser. Dann geht es durch einen Parcours mit verschiedenen Toren, die umfahren werden müssen und berührt werden dürfen. Zudem wird in einer speziellen Zone eine Kenterrolle gefordert, eine 360-Grad-Rolle, bei der der Kopf ins Wasser geht. Wer als erstes das Ziel erreicht, gewinnt das Rennen.