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„Hängende Spitze“Der Bachelor soll am Betze bleiben

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Noch zu haben: Luca Sirch (links).
Noch zu haben: Luca Sirch (links). Ralf Brueck/Jan Huebner/Imago

Kaiserslauterns Kämpfer Luca Sirch erwägt einen Wechsel zu Mönchengladbach – in der Pfalz ist er nicht gebunden. Die Fans werden kreativ und schalten eine Kontaktanzeige.

Glosse von Ulrich Hartmann

Für den gebürtigen Augsburger Luca Sirch ist es vermutlich unerheblich, ob sich die Frau fürs Leben besser in der Pfalz findet oder am Niederrhein. Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern nennen sie den ungebundenen 26-Jährigen liebevoll den „Bachelor vom Betze“. Trotzdem gibt es ein Eifersuchtsproblem: Single Sirch flirtet laut Indiskretionen aus der Gerüchteküche mit einer Dame namens Borussia, und diese Liaison liefe dann eher nicht auf eine Fernbeziehung hinaus. Der Abwehrspieler ist in drei Monaten ablösefrei. Das macht ihn für den Bundesligisten Mönchengladbach nur noch attraktiver.

Kürzlich plauderte Sirch-Kumpel und Lautern-Kollege Marlon Ritter öffentlich-rechtlich aus dem Nähkästchen: „Das Problem ist: Luca hat immer noch keine Freundin.“ Die Fangruppierung ‚Lebenslänglich FCK‘ hatte daraufhin eine Idee und formulierte bei Facebook eine Kontaktanzeige mit Hintergedanken: „Achtung! Liebe Frauen aus Kaiserslautern und Umgebung! Wir suchen für unseren Kämpfer Luca Sirch eine liebevolle Frau, die sein Herz erobern möchte. Wichtig: Überzeuge Luca mit deiner charmanten Art und warmherzigen Liebe gleichzeitig, seinen Vertrag beim FCK zu verlängern. Interessenten melden sich per Mail bei: verein@fck.de“.

Im Fußball gibt es viele Tricks, um Spieler für sich zu gewinnen, die meisten haben mit Geld und Ruhm zu tun. Wahre Liebe scheidet als Kalkül eigentlich aus. Der Gladbacher Spieler Rocco Reitz verlässt seine große Fußball-Liebe Borussia Mönchengladbach im kommenden Sommer. Er wechselt zu RB Leipzig, aber mit ihm geht seine große Liebe Laura Pflipsen. Reitz hat die Tochter der Gladbach-Legende Karlheinz Pflipsen bei der Borussia kennengelernt.

Die Liebe fürs Leben kann man überall finden. Dass dies etwa den Fußballer Reitz auch nicht von einem Wechsel vom Niederrhein ins ferne Sachsen abhält, sollte man den romantischen Lautern-Fans mit ihrem Kontaktanzeigentrick lieber nicht verraten.

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